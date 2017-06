Quake Champions Beta PC Sürümü bugün yayımlandı. Wolfenstein’dan B.J. Blazkowicz oynanabilir bir karakter olarak sunuluyor.

Bethesda orijinal eSport’u yeniden başlattığını açıkladı. Quake Champions public beta sürümüne geçti. Bu yeterli bilgisayar donanımına sahip (hızlı,tempolu bit atıcı “shooter” oynatabilecek bilgisayar) tüm oyun severlerin bu oyunu oynamaya başlayabileceği anlamına geliyor.

Bunun bir tık ötesi ise , açıklanan Wolfenstein’ın devamı olan The New Colossus’ta oyunun baş kahraman B.J. Blazkowicz oynanabilir bir karakter olarak sunuluyor. ve çift silah kullanabiliyor.

Bu sene QuakeCon’da 1 Milyon Dolarlık ödül havuzu olan bir turnuvada düzenlenecek.

Announcing the Quake World Championships. #Quake Champions players can compete for a $1 MILLION DOLLAR prize! #BE3 https://t.co/byDq9eoxyX pic.twitter.com/yowySo4CoB

We’re excited to announce our involvement with @ESL for #Quake esports. Be sure to follow the action at @ESLQuake! pic.twitter.com/avlETnyAu2

— Bethesda Softworks (@bethesda) 12 Haziran 2017