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Quake Champions Beta PC Sürümü Bugün Yayımlandı

12 Haziran 2017 - 10:44 Oyun Dünyası
Quake Champions Beta PC Sürümü Bugün Yayımlandı

PC Oyuncularına Güzel Haber Quake Champions Beta Sürümü Sizin için Hazır.

Quake Champions Beta PC Sürümü bugün yayımlandı. Wolfenstein’dan B.J. Blazkowicz oynanabilir bir karakter olarak sunuluyor.

Bethesda orijinal eSport’u yeniden başlattığını açıkladı. Quake Champions public beta sürümüne geçti. Bu yeterli bilgisayar donanımına sahip (hızlı,tempolu bit atıcı “shooter” oynatabilecek bilgisayar) tüm oyun severlerin bu oyunu oynamaya başlayabileceği anlamına geliyor.

Bunun bir tık ötesi ise , açıklanan Wolfenstein’ın devamı olan The New Colossus’ta oyunun baş kahraman B.J. Blazkowicz oynanabilir bir karakter olarak sunuluyor. ve çift silah kullanabiliyor.

Bu sene QuakeCon’da 1 Milyon Dolarlık ödül havuzu olan bir turnuvada düzenlenecek.

Quake Champions Beta PC Sürümü

 

Engadget

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