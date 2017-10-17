Snapdragon 636, Orta Sınıf Telefonlara Ultra Geniş Ekran Getiriyor

Qualcomm Yeni Yongasını Duyurdu, Snapdragon 636 !!!

Qualcomm Snapdragon 636, Orta Sınıf Telefonlara Ultra Geniş Ekran Getiriyor.

Daha düşük bütçeli ancak Ultra Geniş Ekranlı yeni akıllı telefonlara hazır mısınız? Qualcomm’un yeni yongası üreticiler orta sınıf akıllı telefonlarda ultra geniş ekran sunmayı sağlayacak.

Qualcomm Snapdragon 636 tam hız sıçraması, tabi orta sınıf akıllı telefonlar için.

Bugün üst düzey amiral gemisi akıllı telefonlarda en konuşulan ve en güncel şeylerden birisi genel anlamda ultra geniş kavisli ekranlar. Yine de bu konuda çok fazla seçenek olduğunu düşünmüyorum. Üst seviye akıllı telefonlarda kullanılan geniş ekranlar yüzünden cebimizden hak ettiğinden fazla para çıkıyor.

Bu yüzden arada kalan orta sınıf akıllı telefonlar arasında geniş ekranlı seçenekler henüz yok denecek kadar az.

Qualcomm çıkardığı yeni yongası Snapdragon_636 ile bu durumu değiştirmeyi hedefliyor.

Qualcomm Snapdragon 636

Snapdragon 636 ; Temelde orta kademe telefonlarda kullanılan Snapdragon 630‘un merkezinde olduğu ancak full HD çözünürlüğüne ekstra ilaveler yapıldığı FHD 2,160 x 1,080 Piksellik yeni ekranların kullanılması imkan veren yeni mobil işlemci olarak tanımlanabilir.

Bu nedenle cebinizden fazla para çıkmadan daha geniş ve kaliteli ekranlar için hazır olun diyorum. Bu iddialı yeni ekran desteği daha düşük ışık seviyelerinde bile daha iyi görüntü sağlayacak güçte.

Mantıksal olarak bunun gerçekleştirecek ekstra güç işlemcilerde artık var. 630 ‘da kullanılan Adreno 509 grfikleri yalnızca yüzde 10 hızlı iken şimdi Kryo 260 CPU yaklaşık yüzde 40 daha hızlıdır – muhtemelen yoğun görevlerde aradaki bu farkı hissedeceksiniz. 600MBps LTE desteği almaya devam ederken Spectra 160 görüntü sinyali işlemcisi aynı fotoğraf çekme kalitesini sunuyor.

Ultra Geniş Ekranları Orta Sınıf Akıllı Telefonlara Getirecek mobil işlemci Snapdragon 636

Özetle yeni Qualcomm Snapdragon 636 , Orta sınıf mobil işlemcilere ciddi bir hız artışı sağlıyor; sadece orta sınıf Android telefon tasarımlarında çok görünür bir etkiye sahip olacak.

Kasım ayından itibaren akıllı telefon üreticilerine teslim edilmeye başlayacak doğal olarak 2018 başlarında veya bu yılın sonlarında yeni 636 yongası kullanan orta sınıf Android akıllı telefonlar görmeye başlayabiliriz. Elbette üreticiler Snapdragon 660 ve 630′ta kullanabilir. Yine de ultra geniş ekran desteği ile gelecek daha makul akıllı telefonlara hazır olun.