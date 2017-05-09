Qualcomm Snapdragon 660 ve 630, Orta Seviyeye Daha iyi Oyun Performansı

Qualcomm yeni orta seviye mobil işlemcilerini duyurdu.

Yeni Snapdragon 660 ve 630 Mobil işlemcilerini duyuran şirket fotoğraf ve işlem gücünü daha da attırma üzerinde yoğunlaşıyor.

Qualcomm orta seviye mobil işlemcileriyle daha iyi oyun performansı sunuyor.

Qualcomm’un en yeni orta seviye mobil yonga setleri Snapdragon 630 ve 660, akıllı telefon kullanıcılarına LTE veya WiFi üzerinden daha fazla işlemci gücü, daha net fotoğraflar ve gelişmiş bağlantı hızları sunmak üzere bazı yeni özellikler sunuyor.

Snapdragon 630 , 625’i geliştirilmişi , Snapdragon 660 ise 653’ün geliştirilmişi olarak düşünebilirsiniz.

Snapdragon 660 ve 630 ‘un Oyun severler için ise iyi haber şöyle;

Yeni Snapdragon 660 Snapdragon 653’ün CPU performansını yüzde 20, GPU performansını ise yüzde 30 arttırıyor.

Karşılıklı karşılaştırmada ise 630 CPU performansından yüzde 10, GPU performansında ise yüzde 30’lık bir iyileştirme getiriyor.

Bu, daha güzel, pürüzsüz ve akıcı oyunlar ve diğer eğlence seçenekleri anlamına geliyor.

Hem 630 hem de 660, öncekiler gibi 4K oynatma ve kaydetmeyi destekleyen 14nm cipler ve gelişmiş görüntü kalitesi için Spectra 160 ISP – Snapdragon 820 ile birlikte gelen kamera kullanıyorlar. 660, Hexagon 680 DSP’den görsel ve işitsel işlemlerde ekstra bir destek sağlıyor.

Yeni Snapdragon 660 ve 630, bir Snapdragon X12 LTE Modem ile 600Mbps’ye varan downlink bağlantı veri hızları için yeni bir RF alıcı-vericisi birleştiriyor. Bu arada, 660 da 2×2 MU-MIMO 802.11ac Wi-Fi özelliğine sahip. Qualcomm, bu yükseltmelerin telefonların tuğla ve beton duvarlar vasıtasıyla iletişim kurmasını kolaylaştıracağını söyledi.

Pil ve Batarya Şarj Konusunda Neler var?

660 ve 630, 15 dakika içinde bir pilin yüzde 50’sini doldurmayı vaat eden Bluetooth 5 ve Qualcomm Hızlı Şarj 4’ü destekliyor.

Ayrıca geliştiricilerin platformlarda makine öğrenimi ve nöral ağları ile oynamalarına imkan tanıyan Snapdragon Neural Processing Engine SDK’sını da destekliyorlar.