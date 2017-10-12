Qualcomm’a 774 Milyon Dolar CEZA, Hakim Durumu Kötüye Kullanma

Taiwan Qualcomm’a 774 Milyon Dolar CEZA Kesti

Qualcomm’a 774 Milyon Dolar CEZA, Hakim Durumu Kötüye Kullanma.

Qualcomm, Tayvan’daki akıllı telefon modemlerinde tekel durumunu kötüye kullanmaktan 774 milyon dolar ceza aldı. Elbette şirket itiraz etmeye hazırlanıyor.

Dünyaca ünlü mobil çip üreticisi Tayan Adil Ticaret Komisyonu tarafında 774 Milyon dolar para cezasına çarptırıldı. Gerekçe olarak ise akıllı telefon modeleri üzerindeki tekelini kötüye kullanmak. Komisyona göre Qualcomm müşterilerinden daha iyi şartlar sunmak için rakiplerinden daha yüksek lisans ücretleri istiyor. Bu son iki yılda Çin ve Güney Kore’den sonra Qualcomm’a ceza veren üçüncü ülkenin Taiwan olduğunu gösteriyor. Benzer şekilde Apple‘da aynı uygulamalar gerekçesiyle Qualcomm’a karşı dünya genelinde bir dizi küresel davalar yürütüyor.

Komisyon, Qualcomm’un CDMA ve LTE cipsindeki üstünlüğünün yanı sıra iki teknolojinin de büyük patent alanlarına sahip olduğunu söyledi.Şirketin konumunu kötüye kullanmasına izin vermemek için gerekli patentlerin lisansını vermeyi reddetti.

Qualcomm’a 774 Milyon Dolar CEZA

Qualcomm hem kararı hem cezayı temyize götürmeyi planladığını açıkladı. Aslına bakarsanız Qualcomm’un Tayvan’daki faliyetlerinden elde ettiği gelir ile rasyonel ilişkili bir para cezası değil. Qualcomm para cezasını ve hesaplamak için kullanılan yöntemi temyize götürecek.

Bu noktada işler Qualcomm için harika görünmüyor. Qualcomm adını en büyük Android telefonlarına güç veren Snapdragon işlemciler yüzünde bütün dünya biliyor. Şirketin kazancının büyük bir bölümü lisans patentlerinden elde edilen gelirler oluşturuyor. Lisans konusundaki rakamlardaki bir düşüklük şirketi kökünden sarsabilir.

Şirket bunun önüne geçemezse benzer şekilde dünya genelinde mahkemelerin açılması kaçınılmaz olacak.

TheVerge