Quick Charge 4 Plus, % 15 Daha Hızlı, % 30 Daha Verimli

Qualcomm daha hızlı ve daha sofistike Quick Charge 4 Plus ‘ı Duyurdu.

Quick Charge 4 Plus, Mobil Telefonlarda yeni hızlı şarj standardı. Hangi Telefon modellerinde QC4+ işareti olacak? QC4+ işaretinin anlamı nedir? Tüm detaylar burada!

QualComm Hızlı Şarj 4.0 “Quick Charge 4.0” 15 Dakikada Yüzde 50 Şarj vaat etmişti. Şimdi bunu bir adım daha ileriye götürdüğü yeni standardını duyurdu.

Mobil kullanıcılar doğal olarak cep telefonlarında daha az ücretle daha fazla güç istiyor. Snapdragon 835 işlemcinin üreticisi Qualcomm, daha düşük güç kullanımı ve daha hızlı pil şarjını sağlamak için uzun süredir çalışıyor.

Geçtiğimiz yılın Kasım ayında açıklanan Quick Charge 4 teknolojisi, beş dakikalık bir sürede beş saatlik şarj imkanı sağlarken; bir önceki Hızlı Şarj sistemine göre şarj hızında yüzde 20’lik ve verimlilikte yüzde 30’luk bir iyileşme sağlamıştı.

Quick Charge 4 Plus – Hızlı Şarj 4 +

Bugün ise Qualcomm daha da geliştirilmiş özellikler açıkladı. Quick Charge 4+ olarak adlandırılan yeni sistemde 3 derece daha iyi bir soğutma ile % 15 oranında hız ve % 30’luk verim sağlanmış.

Bu yeni şarj teknolojisini kullanan ilk akıllı telefon Çinli telefon üreticisi ZTE‘den Nubia Z17 olacak.

Telefonlarda Quick Charge 4+ İşareti Ne Anlama Gelecek?

Yeni Hızlı Şarj 4+ işareti, akıllı telefonunuzun veya aksesuarınızın üç farklı özelliği olduğunu gösterecek;

Çift şarj yetenekleri (Dual Charging Abilities),

Akıllı termal dengeleme (intelligent thermal balancing) ve

Daha gelişmiş güvenlik özellikleri (More advanced safety features).

Tüm bu özelliklerin hepsi patlayan mobil cihazlara sahip bir dünyada oldukça önemli görünüyor.

Çift şarjlı cihazlar, şarj akımını yarı yarıya kesen, çipin daha hızlı ısı dağıtmasına ve şarj süresini azaltmasına olanak tanıyan ikinci bir güç yönetimi entegre çipi içerir.

Akıllı termal dengeleme bunu daha da ileri götürür, Sıcak noktaları ortadan kaldıracak şekilde havayı otomatik olarak hareket ettirir.

Quick Charge 4 Plus aynı anda hem cihazı hemde bağlantı portu sıcaklık seviyelerini kontrol eder. Aşırı ısınma ve Type-C bağlantı hasarlarını ön görmeye ve engellemeye yardımcı olur.

Samsung Galaxy S8 ve S8 Plus, Sony’nin Xperia XZ Premium, Xiaomi‘nin Mi 6 ve HTC’nin U11‘i de dahil olmak üzere sadece birkaç dikkat çekici telefon Snapdragon 835 yongasını içeriyor.

Qualcomm’un Hızlı Şarjı etkinleştirilmiş modelleri listesi, 4. nesil şarj teknolojisine sahip hiçbir cihazı henüz gösteriyor. Dolayısı ile yakın dönemde çıkacak yeni akıllı telefonlarda QC4’ün yerine QC4+ işareti göreceğimiz anlamına geliyor.