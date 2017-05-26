Raspberry Pi Kodlama Vakfı CoderDojo ile Birleşiyor

Güçlerini birleştiren iki vakıf tek çatı altında daha fazla gence ulaşmayı hedefliyor

Raspberry Pi Kodlama Vakfı CoderDojo ile Birleşiyor!

Raspberry Pi ve CoderDojo birlikte 100’den fazla ülkeden 185.000 gence ulaşmayı hedefliyor.

Hiç şüphesiz Raspberry Pi’nin kredi kartı boyutundaki bilgisayarları, dünya genelinde bir kodlama devriminin başlatılmasına yardımcı oldu. Düşük maliyetleri sayesinde Google ve VMWare gibi büyük şirketler binlerce “DIY board”ları dünyanın dört bir yanındaki çocuklara dağıtarak, yeni nesil bilgisayar bilimcilerine ilham kaynağı oldu.

Pi Vakfı bilgisayarlarını doğru elden çıkarmak için eğitim kurumları ve ortakları ile düzenli ilişkiler ve ortaklıklar kuruyor. Gerçekleştirdiği son duyuruda bu desteği daha da arttırmaya yönelik.

Raspberry Pi Kodlama Vakfı CoderDojo ile Birleşiyor

Bugün vakıf, CoderDojo ile birleşerek dünyanın en büyük kod teşvik organizasyonu olacağına inandığını açıkladı.

CoderDojo gençleri kodlamaya odaklayan Dublin Merkezli bir organizasyon. 7 ila 17 yaşları arasındaki gençler için gönüllü olarak çalışan programlama kulüplerinin oluşturulmasını kolaylaştırıyor. Organizasyon 69 ülkede 35.000’den fazla çocuğa ve gençlere hizmet veren 1.250’den fazla CoderDojos olduğunu söylüyor.

Raspberry Pi vakfı her ne kadar ucuz bilgisayarları ile tanınsada ses getiren ve tutkulu bir topluluğa sahip. Kodlamayı öğretmek isteyen eğitimcilere yardımcı olacak kaynaklar sunmayı ve 9 ila 13 yaşları arasında (haftada 150.000’den fazla çocuğun katıldığı) Kod Programlama kulüplerini çalıştırıyor.

Söz konusu rakamlara baktığınızda iki vakfın neden oldukça uyumlu çalıştığını görmek kolay. Programlama kulüpleri biraz farklılık gösterebilirken her ikisi içinde oda ihtiyaçları olduğunu kabul ediyorlar.

Raspberry Pi Vakfı CEO’su Eben Upton geçtiğimiz günlerde organizasyonun büyük ürün lansmanlarından uzaklaşacağını ve hayır işleri üzerini “ikiye katlanması” nın yanı sıra daha fazla yazılım üzerine odaklanacağını söyledi.

Pi Vakfı ve CoderDojo ile hem kaynakları hem bilgilerini birleştirerek gençlerin bu alandaki uzmanlıklarına yardımcı olmayı umuyor.

Engadget