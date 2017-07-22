Razer Oyucular için Telefon Yapma Peşinde (Muhtemelen)

Razer telefon üretmek mi istiyor?

Razer Oyucular için Telefon Yapma Peşinde (Muhtemelen).

Birkaç ay önce Razer, bulut tabanlı bir telefonla pazara giren küçük bir şirket olan Nextbit‘i satın almak için şaşırtıcı bir hamle yaptı. Söz konusu hamle Bloomberg‘in yayınladığı ve bu şüpheleri değerlendirdiği “Razer’ın oyunculara yönelik telefon yapmak istediğine dair raporlarını” doğruluyor.

Razer Oyucular için Telefon Peşinde!

Razer söz konusu girişimi hiç şüphesiz hardcore oyun kitlesini hedef alıyor. Razer’ın kafasında nasıl bir konsept var henüz belli değil, ancak şimdi bir çok kişi Razer‘ın akıllı telefonunu merak ediyor. Şirket oyun dizüstü bilgisayarı pazarında çok iyi bir performans sergiliyor. Okul ve Ofis ortamında da aynı şekilde çalışabilen bu cihazlar şu anda tartışmasız çok iyi durumda.

Elbette Oyun Telefonunun nasıl göreneceği konusunda pek emin değilim, Güçlü VR performansı bekleyen oyunculara hitap etmenin bir başka yolu olabilir, ancak umarım Oculus veya Google Daydream gibi standart bir platform kullanır.

Razer Is Said to Target an IPO at Up to $5 Billion Valuation on Bloomberg