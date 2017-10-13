Razer Phone Özellikleri Göründü, Razer Phone 8GB RAM ile Geliyor

Razer’ın 1 Kasım’da ilk Akıllı Telefonunu Duyurması Bekleniyor

Razer Phone Özellikleri Göründü, Razer’ın ilk Akıllı Telefonu nasıl olacak?

Razer’ın Akıllı Telefonunun Özellikleri Ortaya Çıkmaya Başladı. Razer Phone ‘nun teknik özellikleri sızan bilgilere göre oldukça güçlü.

Razer’in yeni akıllı telefonunun 1 Kasım’da piyasaya çıkması bekleniyor, ancak sızıntılar şimdiden başladı.Phone Radar ‘da yer alan habere göre; GFXBench’te “Razer Phone” başlıklı bir liste göründü ve bu, iki hafta içinde biraz daha görmeye hazır olduğumuz bir telefon olabilir.

Listeye göre, telefon 2650 x 1440 çözünürlüklü 5,7 inç ekrana sahip olacak, bir Qualcomm Snapdragon 835 işlemci, 64 GB dahili depolama alanı ile yeni amiral gemisi özelliklerinde gördüğümüz standart özellikler ancak biri hariç… Razer Phone 8GB Ram ile Geliyor.

Razer Phone Özellikleri Neler?

8GB RAM neden önemli? Bir perspektifle ortaya koymak için Samsung’un S8 + modelinde 6GB RAM, Google Pixel 2 XL sadece 4GB RAM ile piyasaya sürüldü.

Dolayısıyla yaklaşmakta olan Razer Phone, ağır 3D oyunlar ve çoklu görev becerilerini ele alma konusundaki özelliklerine göre diğer amiral gemi akıllı telefonlardan çok daha yetenekli olmalıdır. Esasen Razer’in telefonunu bir oyun merkezi olarak konumlandırma planı göz önüne alındığında, bu sürpriz olmamalı.