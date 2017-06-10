reCAPTCHA Android API, Google Botlarla Olan Savaşını Android’e Taşıdı

Google reCAPTCHA ANDROID API’sini Duyurdu

reCAPTCHA Android API, Google Botlara Karşı olan Mücadelesini Mobile Taşıyor. 10. Yılında Görünmez reCAPTCHA’yı Android’e Taşıyor.

Google’ın reCAPTCHA bir anlamda şekilden şekile girdi. Önceleri çarpık bir metin, sonraları Sokak Numaraları, “I’m not a robot” ben robot değilim tickbox’ları ve en sonunda mart ayında Görünmez reCAPTCHA haline dönüştü. Şimdi ise teknoloji devi bot ile mücadelesini yani robot sistemler ile olan mücadelesini Android’e taşıyor. Google bu mücadeleye ilk olarak Mobil sürüm Görünmez reCAPTCHA ile başlıyor.

İnternet’i daha güvenli ve daha hızlı hale getirmek için reCAPTCHA Android API’sini duyurdu.

Google 10 yıl önce reCAPTCHA güvenlik önlemini başlattığında basit hedefleri vardı. Kullanıcıların spam ve istismar endişeleri duymadan sevdiği internet sitelerine güvenle erişmelerini sağlamak gibi. Yıllar boyunda reCAPTHCHA şekilleri değişti, çarpık metinden, sokak numaralarına ve isimlerine, ardından bu yılın mart ayından itibaren ise görünmez reCAPTCHA’ya dönüşen bir sisteme evrildi.

1 Milyardan Fazla Kullanıcı FAYDALANDI

Şimdiye kadar, bir milyardan fazla kullanıcı reCAPTCHA’dan faydalandı ve şirket web sitenizi koruma önlemelerini daha da geliştirmeye çalışmaya devam ediyor.

ReCAPTCHA, kullanıcıları nerede olursa olsun çevrimiçi korur. Mobil cihazların kullanımı hızla büyüdükçe, mobil uygulamaları ve verileri güvende tutmakta bir o kadar önemli hale geldi.

Şirket reCAPTHCHA’nın 10. Doğum gününde Google Play Servisinin bir ürünü olarak ilk ReCAPTCHA Android API‘sini duyurdu. Bu sayede bu güvenlik önlemi Android’e de gelmiş oldu.

Bu API ile, reCAPTCHA, mobil cihazlarda aerodinamik bir kullanıcı deneyimi sağlamak için insana ve robotlara ayrı ayrı bilgi verebilir. Sahnenin arkasında risk analizi çalıştıran ve milyonlarca insanın her gün sıfır tıklama ile geçmesine olanak tanıyan en yeni Görünmez reCAPTCHA teknolojimizi kullanacak.

Bu sayede artık mobil kullanıcılar, spam ve istismardan uzak dururken, kesintiye uğramaksızın uygulamanın keyfini çıkarabilirler.

reCAPTCHA Android API

ReCAPTCHA Android API, mobil uygulamaları korumak için cihaz doğrulama ve güvenli tarama gibi hizmetleri sağlayan Google SafetyNet ile birlikte geliyor.

Mobil geliştiriciler, uygulamanın güvenlik risklerini daha etkin bir şekilde azaltmak için hem cihaz hem de kullanıcı onaylarını aynı API içerisinde yapabiliyor.

Android’deki güvenlik korumasının çeşitliliğini de ekler: Google Play Protect potansiyel olarak zararlı uygulamaları, cihaz şifreleme, Ve düzenli güvenlik güncelleştirmeleri takip ediyor.

ReCAPTCHA’nın yolculuğu bir anlamda devam ediyor: Şirket İnternet’i daha güvenli ve herkes için daha kolay yapmaya kararlı (botlar hariç).