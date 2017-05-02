Teknolojik Annelere, Reeder Anneler Günü Kampanyası

Reeder’dan 14 Mayıs ‘da annelere özel uygun fiyatlar

Reeder Anneler Günü Kampanyası, 14 Mayıs’ta annenizi teknolojik ürünler hediye ederek sevindirebilirsiniz. İndirimli ve Uygun fiyatlı Reeder marka cihazlar, teknoloji düşkünü annelerini sevindirmek isteyenler çocukları bekliyor.

Teknoloji ve bilişim alanında zirveye oynayan, bu alanda çalışmalara imza atan yenilikçi , değerli varlıklarımız olan bu 14 Mayıs Anneler Günü’nde birbirinden güzel seçenekler uygun fiyatlarla sunuyor. Reeder, annelerimizin hak ettikleri teknolojileri, kolay sahip olabilecekleri, uygun ve şık tasarımlı modelleri birleştiriyor.

Anneler de artık ” teknolojik ”

Hayatımızdaki en kutsal varlıkların her zamanını en iyi ve en güzelini hak ediyorlar. Onların işlerini kolaylaştırmak için bazı evlatlarının görevleri bir tanesi. Teknoloji, artık hepimize olduğu gibi annelerimizin de hayatlarının önemli bir parçası haline geldi. Özellikle sosyal medyada blogları takip eden anneler, modadan tutun yemek tariflerine kadar artık tüm yeniliklerin sıkı takipçileri oldular. Akıllı telefon, tablet veya bilgisayar hediye etme imlemesi. 14 Mayıs Anneler Günü’nde, en değerli varlıklarımız olan annelerimizi mutlu etmek için onlara verdiğimiz değeri gösterelim.

Reeder Anneler Günü Kampanyası

Telefon, tablet veya bilgisayar

Akıllı telefon, tablet ve dizüstü bilgisayar modellerine sahip olan Reeder, hediye seçme noktasında zorlananlar için güzel alternatifler sunuyor. P11SE akıllı telefon, M8 tablet veya W14i slim book, hem uygun fiyatları hem de şık tasarımlarıyla ön plana çıkan modeller.

Android 7 Nougat işletim sistemiyle sunulan P11SE modeli 3 GB RAM, 16 GB dahili ve 128 GB artırılabilir hafızası, 13 MP arka ve 5 MP çözünürlük sunan ön kamerasıyla oldukça iddialı özelliklere ve sadece 999 TL satış fiyatına sahip.

2 GB RAM, 16 GB dahili ve 64 GB artırılabilir depolama alanı ve 3900 mAh bataryaya sahip olan M8 tablet modeli 7.85 inç boyutuyla da oldukça kullanışlı ve taşınabilirliği kolay olan bir model. Reeder M8 tabletin satış fiyatı ise 449 TL.

Intel’in yeni nesil 14 nm fansız işlemcisiyle piyasaya sunulan W14i slim book modeli, 4 GB RAM, 10000 mAh yüksek pil gücü, 32 GB dahili, 512 GB artırılabilir SSD seçeneği de sunuyor. Windows 10 işletim sistemine sahip olan W14i modelinin satış fiyatı 1099 TL.

Reeder P11SE akıllı telefon, M8 tablet ve W14i slim book modellerini firmanın resmi web sitesi www.reeder.com.tr ve tüm tekno marketlerden inceleyebilir ve satın alabilirsiniz.