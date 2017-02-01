Referandumda Öğrenciler Nasıl Oy Kullanacak, Okuduğum Şehirde Nasıl Oy Kullanırım?

Referandumda oy kullanmak isteyen üniversite öğrencileri ne yapmalı?

Referandumda Öğrenciler Nasıl Oy Kullanacak?

Bugünün en önemli konusu ve sosyal medyada sıklıkla sorulan soruların başında; Referandumda oy kullanmak için 2 Şubat son tarih mi? geliyor.

Ailelerinden uzakta, farklı şehirlerde okuyan milyonlarca üniversite öğrencisi Anayasa değişiklik referandumunda oy kullanabilmek için ne yapacak?

Okudukları şehirde oy kullanmaları için 2 Şubat son tarih mi? 1 Kasım seçimlerinden sonra adres değiştiren vatandaş ne yapacak? Tüm bu soruların yanıtlarını Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) CHP’li üyesi Mehmet Hadimi Yakupoğlu Hürriyet’te yer alan habere göre şöyle verdi:

2 ŞUBAT SON TARİH Mİ?

Hayır. Çünkü henüz referandum için seçim takvimi işlemeye başlamadı. Referandum kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasından sonra Yüksek Seçim Kurulu (YSK), referandum süreci için 60 günlük seçim takvimini açıklayacak.

Sosyal Medya’daki 2 Şubat geyiği nereden çıktı? Referandum kararından önce Seçmen Listelerinde Yer Almak Nasıl Olacak. Sistem Nasıl İşliyor.

Anayasa değişikliği referandumu için üç tarih söz konusu 2 Nisan, 9 Nisan ve 16 Nisan. 2 Nisan’a yetişebilse, ki bu seçenek düşmüş görünüyor, o zaman YSK seçim takvimi 2 Şubat’ta başlayacaktı.

Olsaydı; referandum için tarih 2 Nisan olacaktı. Dolayısıyla YSK’nin seçim takvimi de 2 Şubat’ta işlemeye başlayacaktı. Referandum 9 Nisan olursa, takvimin başlangıcı 9 Şubat olur, seçmen listeleri de 11 Şubat’ta askıya çıkar ve 19 Şubat’a kadar askıda kalır. Referandum 16 Nisan’da yapılırsa bu tarihleri 1 hafta ileri almak gerekir. Yani şu anda bu tarihlerin hepsi değişken.

Kısaca Seçmen Listeleri referandum tarihinden 60 Gün önce başlar. Seçmen Listeleri ise Seçim takviminden 2 gün sonra askıya asılır.

ÜNİVERSİTEYİ BAŞKA ŞEHİRDE OKUYAN MİLYONLARCA ÖĞRENCİ NE YAPACAK?

Referandumda öğrenciler nasıl oy kullanacak?

Üniversite öğrencisi, oyunu resmi ikamet adresinde değil de okuduğu şehirde kullanmak isterse ne yapacak? Bu soruya yanıt verebilmek için öğrencinin nerede kaldığı önemli.

Kiralık Oturanlar?

Kiralık bir evde kalıyorsa, kira sözleşmesi veya elektrik, su, abonelik faturasıyla birlikte ilçe nüfus müdürlüğüne başvuracak. Öğrenci belgesine gerek yok, hemen başvurmak mümkün. Bir akrabasının, yakının yanında kalıyorsa, o evin sahibiyle birlikte yine ilçe nüfus müdürlüğüne gidecek. Evin sahibi, ‘bu benim yeğenimdir, kardeşimdir’ deyip beyanname verecek. Burada da öğrenci belgesine gerek yok, hemen başvuru yapılabilecek.

YURTTA KALANLAR ise DİKKAT Etmeli!

Ancak öğrenci yurtta kalıyorsa o zaman durum farklı. Onlar YSK seçim takvimini açıklamadan adres değişikliği için başvuramayacaklar. Seçim takvimi yayınlandıktan sonra seçmen listelerinin askıda kaldığı 10 gün süresince yurtlarda kalan öğrenciler, yurt müdürlüklerinden ve okudukları okulun öğrenci işlerinden alacakları iki belgeyle yurtlarının bulundukları yerdeki ilçe nüfus müdürlüğüne başvuracaklar.

ŞİMDİDEN BAŞVURUN

Referandumda oy kullanmak isteyen (yurtta kalan öğrenciler hariç) ama adresi değişen, YSK’nin takvimini beklemeden, hemen bugünden itibaren bulundukları ilçelerde nüfus müdürlüklerine başvurup adres değişikliklerini yapsınlar.

10 Gün içinde değiştirmek Mümkün!

Yapamayanlar için ise YSK’nin seçim takvimi açıklandıktan ve seçmen listeleri askıya çıktıktan itibaren 10 günlük süre boyunca da yine bulundukları ilçe nüfus müdürlüklerine değişiklik ve yeni kayıt için başvurabilecekler.

Referandumda öğrenciler nasıl oy kullanacak?- Referandumda Öğrenciler Nasıl Oy Kullanacak? Aynı Şehirde oy kullanmak isteyen öğrenciler ne yapmalı?

2017 YGS Sınavı için Yeni Kimlik Kartı Şart mı?