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Renault Clio Touch Chrome, Krom Detaylarıyla Özel Seri 64 bin 400 TL

17 Temmuz 2017 - 10:13 Otomobil
Renault Clio Touch Chrome, Krom Detaylarıyla Özel Seri 64 bin 400 TL

Renault’dan yeni bir özel seri: Clio Touch Chrome

Renault Clio Touch Chrome, Krom Detayları ve bir üst donanıma ait özellikleriyle dikkat çekici yeni özel seri…

 

Renault Clio, tasarım detayları ve bir üst versiyona ait donanım seviyesine sahip; yeni bir özel seri ile müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Renault Clio Touch Chrome !

Renault Clio Touch Chrome, Krom Detaylarıyla Özel Seri 64 bin 400 TL

Clio Touch Chrome, krom detayları sayesinde daha şık bir görünüme sahip. Touch versiyonun bir üst ekipman seviyesine sahip özel seri Clio Touch Chrome; Touch versiyonuna ek olarak 16” alüminyum alaşım jantların yanı sıra krom kapı kolu; krom kapı cam çıtası, krom stop lambası çıtası, krom egzoz borusu ve touchcrome etiketini içeren Touch Chrome Aksesuar Kiti’ni standart olarak sunuyor.

Renault Clio Touch Chrome, Krom Detaylarıyla Özel Seri 64 bin 400 TL

2 Farklı Motor Seçeneği

Sürüş keyfi ve yakıt tasarrufunu bir arada sunan;  1.2 75 bg benzinli manuel ve 1.2 EDC 120bg (otomatik) benzinli olmak üzere iki farklı motor seçeneği bulunan Clio Touch Chrome; 61.400 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Renault Clio Touch Chrome, Krom Detaylarıyla Özel Seri 64 bin 400 TL

Sunduğu geniş motor seçeneği ve zengin donanım seviyesi ile Clio HB; Türkiye’nin en çok tercih edilen ilk üç modeli arasında yer alıyor.

Benzinli 1.2 16v 75 bg Düz Vites 5

  • BAŞLANGIÇ FİYATI

    ₺61.400

 

Donanımlar

  • Yakıt tüketimi karma parkurda 5,5l/100 km* ile sınırlı olan bu motor 107 Nm torku ile canlı ve atak bir davranış sergiliyor.

Benzinli1.2 Turbo EDC 120 bg Otomatik 6

  • BAŞLANGIÇ FİYATI

    ₺69.000

Donanımlar

  • 2000 devir/dakikada 190 nm tork sağlayan bu motor, sürüş keyfi için ise EDC çift kavramalı otomatik şanzıman ile eşsiz bir deneyim sunuyor.

Renault Clio Touch Chrome teknik detayları

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