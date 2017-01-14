Egzoz emisyonlarında hile iddiaları nedeniyle otomotiv devi Renault hakkında Fransa’da adli soruşturma açıldı.
Fransa’da tüketicilere yönelik sahtecilik iddialarını araştıran kamu kuruluşunun iki ay önce başlattığı soruşturmada elde edilen bilgilerin savcılığa iletildiği açıklanmıştı.Reuters haber ajansına bilgi veren savcılık kaynağı, üç yargıcın dünden beri konuyu incelediğini ve savcılık soruşturmasını davanın izleyip izlemeyeceğine bu yargıçların karar vereceğini belirtti.
Renault marka araçların egzoz emisyonlarında yasaları ihlal edip etmediğine yönelik soruşturma, bir diğer otomotiv devi Volkswagen’de yaşanan dizel motor emisyonları skandalından sonra başlatılmıştı.
Şirket işte bu konu ile ilgili söz konusu soruşturmaları doğrulamış oldu.