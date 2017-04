Renault R.S. 2027 Vision Geleceğin F1 Otomobili Olabilir

Fransız otomobil devi Şangay Otomobil fuarında Geleceğin F1 Otomobili Konseptini motor yarışları tutkunlarıyla paylaştı.

Motor sporlarının tartışmasız bir numaralı platformu olan F1’in en önemli takımlarından biri olan Renault, daha fazla güç, daha az ağırlık ve emniyet konusuna daha fazla odaklanmış görünüyor.

Takımın gelecek vizyonunu yansıtan yeni F1 otomobilinin konsept tasarımı Şangay’da ortaya çıktı. Fransız otomobil üreticisinin Formula 1 Takımı Formula 1 deki geleceği olan R.S hakkındaki yeni fikirlerini Renault R.S 2017 Vision Konsept ile tanıttı.

Modern Formula 1 gelişiminin 3 temel odak noktasını Güvenlik, Sürücü Angajmanı ve Eğlence oluşturuyor. Bu özelliklere odaklanan Renault’nun otomobillerin 10 yıl içinde nasıl görünebileceğini gösteriyor.

Güçlü stil, yenilikçi görüntüsü ile 2027 Renault F1 Otomobil Vizyon inanılmaz görünüyor. Kim bilir geleceğin F1 Otomobili böyle görünebilir. Belli ki şirket geleceğin F1 otomobillerinin bugünün yarışçılarında kullanılandan çok daha hafif ve daha hızlı olacağını düşünüyor.

1 Megawatt’lık güç ve 600 Kg ağırlık yada 1.300 HP güç 1.300 lbs’den biraz fazla. Tüm bu güç Turbo Şarjlı Hibrid V6 Motordan gelecek. Referans olması açısından belirtmek gerekirse şu anki F1 araçlarının ağırlı 1.548 lbs ve 950 HP.

Günümüzdeki otomobillerde kullanılan kinetik enerji geri kazanım sistemi KERS çıktısı toplam 120 KW iken bu 500 KW’a çıkarılıyor. R.S. 2027 Vision öndeki bir elektrik motoru sayesinde tüm tekerleklerden çekişe yani 4×4 özelliğine sahip olacak.

Our vision for the future of @F1: putting the driver at the very heart of racing. Here’s our amazing #RS2027vision concept car. pic.twitter.com/6o7PA5ELDI

— Renault Sport F1 (@RenaultSportF1) 19 Nisan 2017