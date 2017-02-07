RENAULT TREZOR 2016’nın En Güzel Konsept Otomobili Seçildi

Renault TREZOR 2016’nın En Güzel Konsept Otomobili Seçildi.

Renault TREZOR, Festival Automobile International’de* 2016’nın En Güzel Konsept Otomobili Ödülünü elde etti.

Renault TREZOR, gelecekteki Renault modellerine ait tasarım ve teknoloji ipuçlarını taşıyan yüzde yüz elektrikli bir GT.

Paris’te düzenlenen 32. Festival Automobile International Renault TREZOR’u “2016’nın En Güzel Konsept Otomobili” seçti.

“Tasarım stratejimizi sürdürmek için bize ilham veren bu ödül için jüriye teşekkürlerimi sunarım,” diye duygularını ifade etti Renault Tasarım Direktörü Laurens van den Acker. “TREZOR’un taşıdığı güçlü ve duygu dolu hatlar, gelecekteki modellerimize ilişkin tasarım ve teknoloji konusunda ipuçları veriyor. Ayrıca yakın zamanda gözler önüne serilecek olan yeni bir Renault konsept otomobiller döngüsünün de başlangıcını oluşturuyor.”

“Jüri bu ödülün TREZOR’a verilmesini uygun buldu çünkü son derece güzel, duygu dolu ve zarif,” diye duygularını ifade etti Festival Automobile International Başkanı Rémi Depoix. “TREZOR, bir kopnsept otomobile verilebilecek en somut örnek ve bizler de tasarımı ve detaylara verilen önem arasındaki ilişkiyi değerlendirdik. TREZOR’un, Renault’nun gelecekteki modellerine ilham verecek hassas bir yaratıcı çalışma olduğunu düşünüyoruz.”

Renault TREZOR sıcak, duygu dolu ve zarif hatlara sahip. Aracın ön kısmında son derece iddialı C formunda far imzası bulunuyor.

2016’nın En Güzel Konsept Otomobili

Renault’nun gelecekteki modellerinin tasarımı, TREZOR’un DNA’sından ilham alacak ve çizgileri daha akıcı hem daha olgun hale gelecek.

TREZOR’un iç tasarımı sürüş keyfine vurgu yapıyor. Aracın iç mekânında kokpit konseptine sahip büyük bir dokunmatik ekran yer alıyor. Bu kişiselleştirilebilir, internet bağlantılı ara yüz, ahşap ve deri olmak üzere prestijli malzemelerle çevrili. Gelecekteki Renault modellerinin iç mekanları da TREZOR’un zarif tasarım trendi ve internet bağlantılı teknolojilerinden ilham alacak.

2016’nın En Güzel Konsept Otomobili Ödülü

TREZOR konsept otomobiller alanında yeni bir döngüyü temsil ediyor. Markanın gelecekteki modelleri açısından tasarım ve teknolojilere gönderme yapıyor. Bu GT Sımsıcak stili ve konfor odaklı özellikleri sayesinde tamamen elektrikli. Mobilitenin gelecekteki hali ve otomobile ait heyecan dolu tutkuyu bünyesinde barındırıyor.

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