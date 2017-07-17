Audi Sport Performans Parçaları Üretmeye Başladı, Yeni Retrofit Serisi

Audi’nin Yeni Retrofit Serisi Performans Parçaları ile R8 ve TT modeli çok daha başka görünüyor.

Audi Sport performans parçaları üretmeye başladı. Yeni Retrofit Serisi performans parçaları 4 ana başlık altında toplandı.

Audi Spor otomobil konusundaki uzmanlığını modelleri için geliştirdiği özel performans parçaları ile sürdürüyor. İlk olarak Audi R8 ve TT model ailesi için hazırlanan Retrofit Serisi, hem spor süspansiyon hem de iç ve dış mekan parçalarını içeriyor.

Spor otomobil üretimindeki uzmanlığını, motor sporlarındaki tecrübesiyle birleştiren Audi Sport GmbH, sportif performans parçaları üretimine başlıyor. İlk olarak R8 ve TT model ailesi için hazırlanan Retrofit serisi, spor süspansiyon, dış ve iç mekan parçalarını içeriyor.

Daha çarpıcı bir görünüş sağlayan iki Aero kit, sürüş sırasında aracın ağırlığının 100 kg artmasını sağlıyor.



Audi, yeni bir faaliyet alanına adım atıyor; spor otomobil üretimindeki uzmanlığını pazara sunduğu her parçada uygulayan ve bunları dahil olduğu tüm motor sporları etkinliklerinde test etme imkanına sahip olan Audi Sport GmbH, Audi Sport Performans Parçaları ’nı üretmeye başladı.

Daha özgün, daha spor ve daha hızlı

Yeni Audi Sport performans parçaları, Audi R8 spor serisi ve Audi TT için dinamik yol tutuşunu tamamen yeni bir boyuta taşıyor. Bu yeni Retrofit seri, birçok göze çarpan özelliğiyle 2017 yazının sonunda sadece Almanya’da ve Audi R8, Audi TT (TT, TTS ve TT RS) modellerinin mevcut pazarlarında satışa sunulacak. Diğer model serileri için üretilen parçaların pazara sunumu önümüzdeki tarihlerde devam edecek.

Dört alanda özel parçalar

Audi Sport Performans Parçaları dört alanı kapsıyor: süspansiyon, egzos sistemi, dış ve iç mekan parçaları.

Süspansiyon:

Süspansiyon gereklilikleri açısından bu seri, standart fren balatalarına oranla daha güçlü ve fren gücü azalmasına karşı daha dayanıklı olan spor fren balatalarını içeriyor. Çelik diskler ve tercihen eklenebilen seramik frenler için balatalar da mevcut. Audi R8’in florasan kırmızısı renkte taşıma plakalarının ultra hafif titanyumdan yapılması, bu modelin toplam ağırlığını bir kilogram azaltmış.

Audi TT RS için birkaç monte cıvatalı çelik ön fren diskinin sunulduğu seride Audi TT, TTS ve TT RS için birçok fren soğutma kiti edinilebiliyor. Bu kitler Audi’nin sportif modelinin daha iyi bir fren performasına ulaşmasını sağlıyor.

Seride ayrıca Audi TT modelleri ve Audi R8 modelleri için 2 veya 3 yönlü yükseklik ayarlı süspansiyon sistemi (coilover) türü de bulunuyor.

Tamamen frezelenmiş siyah 20 inçlik tekerlekler tüm R8 ve TT modelleri için Audi’nin motor sporlarındaki deneyimlerinden uyarlanmış. Bu tekerlekler, Audi TT’de ağırlığı 7.2 kilograma, Audi R8’de ise 8 kilograma kadar azaltıyor. İlgili spor lastikler 245/30 R20 (R8, ön) ve 305/30 R20 (R8, arka) boyutlarında; Audi TT’de ise 255/30 R20 boyutlarında sunuluyor. quattro özelliğe sahip TT coupé modelde Retrofit serisi arka aksta bir travers takviye çubuğu içeriyor. Bu parça, bükülmezliği artırıyor ve yol tutuşunu daha da kusursuzlaştırıyor. Ayrıca, Audi TT RS sahipleri araçlarının son süratini saatte 280 km’ye yükseltebiliyorlar.

Egsoz Sistemi:

Seride sunulan egzos sistemlerinin uzman tedarikçisi Akrapovic d.d., Audi TTS ve Audi TT RS’ye özel döşemeleri de içeren, dolgun sesli ve titanyumdan yapılmış çok hafif bir susturucu tasarlamış.

Dış Mekan Parçaları:

Audi Sport performans parçalarının sunduğu en görkemli özellik ise Audi rüzgâr tünelinde geliştirilmiş olan Aero kitler. Bu kitler, Audi R8 ve Audi TT’ye ön hava girişleri, yan etekler ve difüzörde belirgin vurgular ekliyor. Ayrıca, yol tutuşunu artırıyorlar: Sürüş sırasında aracın ağırlığını, Audi R8’de 100 kg üzerinde bir artış sağlıyor ve 330 km/s hız üzerinde bu ağırlık artışı 250 kg’a kadar ulaşıyor. Ön taraftaki splitterve fliksler gibi tampon aksesuarlarının yanısıra, büyük bir sabit arka kanat da bulunuyor. Audi TT için geniş hava menfezli motor kaputu da mevcut. Tüm parçalar Audi R8 için karbon fiber takviyeli polimer (CFRP) ile, Audi TT içinse CFRP ve plastikten yapılmıştır. Bu aksesuarların tamamında efsane Audi Sport logosu bulunuyor.

İç Mekan Parçaları:

Seri cazip iç mekân parçalarıyla tamamlanıyor. Audi R8 ve Audi TT için ekstra çoklu fonksiyon (Multifunction plus) özellikli spor model hatlı bir direksiyon bulunuyor.

Bu özel direksiyonun Alcantara-döşemelerinin üzerinde, sportif etkisini arttırmak amacı ile direksiyonu tam ortadan ikiye bölen ve saat 12 yönünü gösteren kırmızı bir çizgi yer alıyor. Yedi vitesli S tronic özellikle donatılmış modellerde CFRP direksiyonun üzerinde vites ayarları bulunuyor.

Audi Sport, TT’ye özel olarak bir çapraz bağlantılı CFRP gergi geliştirmiş. Bu arka koltukların yerine geçiyor ve ağırlığı 20 kilogram kadar azaltarak bükülmezliği geliştiriyor. Bu destek, özellikle yüksek hızla alınan virajlarda yol tutuşunu iyileştiriyor.