ROLLS-ROYCE Yeni PHANTOM Modelini CANLI YAYINLA TANITIYOR

ROLLS-ROYCE MUHTEŞEM SEKİZ PHANTOM’ SERGİSİ, LONDRA’DAN CANLI TAKİP EDİLECEK !!

ROLLS-ROYCE Yeni PHANTOM Modelini 27 Temmuz’da CANLI Yayınla Tanıtıyor.

Rolls-Royce ‘’Muhteşem Sekiz Phantom’’sergisinin prömiyeri yaklaşırken heyecanın dozu gittikçe artıyor.

Kraliçe Elizabeth’in Phantom VI’sı, Ağa Han’ın Phantom IV’ü ve İlk Goodwood Phantom’u olan Phantom VII’ otomobilleri, gelecek hafta Londra Mayfair’de ki Bonhams galerisinde sergilenecek son ‘’3’’ Phantom olarak sergideki yerlerini alacaklar.

Ayrıca, Rolls-Royce‘un Sekizinci Muhteşem yeni Phantom model aracı tanıtılacak ve etkinlik boyunca araç sergilenecek.

ROLLS-ROYCE Yeni PHANTOM Modelini CANLI YAYINLA İZLE

Sergi, 27 Temmuz 2017 Cuma akşamı, Türkiye saati ile 23:00’de, www.greatphantoms.com web adresinden canlı olarak takip edilebilecek.

Kraliçe Elizabeth’in Phantom VI’sı

Kraliçe 2. Elizabeth, kendisine ait devlet limuzini Phantom VI’nın halka gösterilecek olmasından dolayı memnun olduğunu söyledi.

Tahta çıkışının 25. yılı olan 1977’de, İngiltere motor imalatçıları ve tüccarları derneği kraliçe Elizabeth’e, yeni devlet limuzini olacak, ısmarlama üretim Phantom VI’yı hediye etti. Park Ward modeli gövdesi olan Phantom VI’nın en dikkat çeken özelliği, yükseltilmiş tavan çizgilerinin devasa cam alanını desteklemesiydi.

Bu özellik, kraliçe ve ailenin diğer üyelerine dışarıyı rahatlıkla görme ve daha önemlisi dışarıdan görülebilme imkanı tanımış oluyordu. Kraliyetin devlet arabaları filosunu oluşturan bütün araçlar gibi bu Phantom’da da bir plakaya ihtiyaç duyulmadı.

2. Elizabeth’in ünlü İskoçya yolculuğunda da kendisine eşlik eden Phantom VI, kraliçenin uzun süreli saltanatının bir başka dönüm noktası olan 2011 yılında yine gün yüzüne çıktı. Bu yılda torunu prens William ile Kate Middleton evlendi. Cambridge düşesi ve babası düğün için manastıra Phantom VI ile gittiler. Orada kendilerini bekleyen coşkulu kalabalık, panoramik camın sağladığı avantajla Kate Middleton’ın prensese dönüşmeden önceki son bir kaç dakikasına şahitlik etti. Bu 25. yıl Phantom VI’sı ve Kate için mutlu bir sondu.

Ağa Han’ın Phantom IV’ü

Sergide yer alacak diğer bir kraliyet Phantom’u, 3. Ağa Han’ın aracı olacak. Safkan at sahibi Ağa Han, yüksek sosyete yaşam tarzını, Nizari İslam tarikatı liderliği ile birleştirdiği için oldukça ünlü birisidir. Ağa Han, kraliyet ailesi üyesi ve devlet başkanı olarak Phantom IV’ü sipariş ettiğinde henüz 18 yaşındaydı.

3. Ağa Han 1937-1938 yılları arasında Milletler cemiyetinin başkanlığını üstlendi. 13 kez İngiltere At koşusu şampiyonasında birincilik kazandı, 5 kez de derby şampiyonu oldu. Hayattaki en güzel şeylerden keyif aldığını söyleyen Han’ın, Rolls-Royce Phantom IV seçimi hiç de şaşırtıcı değildi.

Ağa Han’ın Phantom IV’ünde, dikkate değer çizgiler, kapalı arka tekerler, Sedanca De ville tarzı gövde ve iç kısmında da görkemli kırmızı deri kullanıldı. Ayarlanabilir ayna, gizlenmiş gümüş fırça ve tarak, bütün kapılara oyulmuş kraliyet taç arması gibi bir çok ısmarlama eklenti sebebiyle yapımı 1950’den 1952’ye kadar 2 yıl sürdü. Ağa Han’ın Phantom IV’ü İon Tiriac tarafından “Muhteşem sekiz Phantom” sergisi için ödünç verildi.

İlk Goodwood Phantom’u Phantom VII

Phantom VII, Rolls-Royce rönesansının başladığı 2003 yılında yapılan ilk motorlu araçtır. Otomotiv tarihinin son büyük macerası olarak bilinen bu rönesans, önce Phantom sonra sırasıyla Ghost, Wraith ve Dawn ile devam etti. Her müşterinin isteğini karşılayan kişiye özel tarzıyla, Rolls-Royce’un dünyanın önde gelen lüks araçlarından biri olarak hak ettiği yeri almasını sağladı.

İlk Goodwood Phantom’u, 01 Ocak 2003 ‘de, saat 00.01’de piyasaya çıktıktan sonra, Southampton kentinden Avustralya’ya 3 ay süren bir yolculukla ulaştı. İlk büyük macerasını hayalperest sahiplerinin elinde, Avustralya çapında 4500 mil süren epik bir sürüşle yaşadı. Phantom için, Batı Avustralya kıyılarındaki Nullarbor Ovası’ndan başlayıp, Güney Avustralya’daki Adelaide’ye uzanan, daha sonra Victoria’dan Büyük Okyanus yolu boyunca devam eden Yeni Güney Galler’deki Harbour Bridge’de sona eren bir güzergah çizildi.

Aracın sahibi, Goodwood’da ki ekibe her gün sürücü izlenimlerini aktardı. Araba için bütün bu tur boyunca gözlemlenen tek sorun, çöl fırtınası sırasında Ecstasy Spiritin geri çekme mekanizmasına giren bir kaç tutam kumdu. Üretilişinden 14 yıl sonrasında bile bu ilk Goodwod Phantom’u en ufak bir yıpranma göstermemiştir. Phantom VII ilk sahibi tarafından “Muhteşem Sekiz Phantom” sergisi için ödünç verildi.

ROLLS-ROYCE Yeni PHANTOM Modeli LONDRA’dan canlı yayın