Rusya Yerli Elbrus-8S işlemcisini Kullanan Bilgisayarını Vitrine Çıkardı

Ruslar Yerli İşlemcisini Kullandıkları Bilgisayarlarını Sergiliyor!

Rusya Yerli Elbrus-8S işlemcisini Kullanan Bilgisayarı ilk kez vitrine çıkardı.

Rusya’da devlete ait teknoloji şirketi olan Ruselectronics kendi üretimleri Elbrus-8S silikonu kullanan bilgisayarı sergiledi.

Elbrus-8S, adından da anlaşılacağı gibi sekiz çekirdeği paketliyor ve 28 nanometre teknolojisi kullanılarak imal edilmiş. Mevcut işlemciler ile karşılaştırmak gerekirse Intel Kaby Lake 14 nanometre teknoloji ile imal ediliyor.

Şirketin aktardığı bilgilere göre bir önceki Yonga lbrus-4S’ten 3 ila 5 kat daha hızlı olan işlemcinin I/O giriş çıkış kanalları ise bir öncekinden 8 kat daha iyi.

İlk olarak 2015 yılında ortaya çıkan Elbrus-4S hakkında PC World editörü Mark Hachman’ın 1999 yılı üretimi bir işlemci ile ortaya koyduğu karşılaştırma sonrası oldukça alay konusu olmuştu. Yavaş performans teknoloji basını tarafından oldukça alay edilmişti.

Elbette Elbrus-8S son teknoloji Intel ve AMD işlemcileri ile karşılaştırılamaz bile ancak önemli bir sıçrama olarak görülüyor. En azından Rusya için.

Ruselectronics, çipin “kullanıcılarına yüksek seviyede bilgi güvenliği garantisi” veren özellikleri içerdiğini de belirtti, ancak bunların ne oldukları henüz belli değil.

Elbrus 801-PC adı verilen bu çipi çalıştıran PC, Elbrus OS adlı Linux tabanlı bir işletim sistemini çalıştırıyor. Platform için oluşturulan uygulamalara ek olarak, uyumluluk katmanı yoluyla x86 / x86-64 uygulamalarını da çalıştırabilir.

Rusya Yerel İşlemciye Yönelmesinin Muhtemel Sebebi Güvenlik ve Ekonomik! Rusya Yerli Elbrus-8S İşlemcisi !

Son yıllarda Rusya, kendi arzularıyla ABD yapımı teknolojiden uzaklaşmaya çalıştı. Bunun gerekçesi kısmen ekonomik, aynı zamanda ulusal bir güvenlik perspektifi yüzünden. Zira geçen yıl Rusya kamu kurumlarında ve devlete ait şirketlerde kendi Android alternatifinin temel alındığı SailFish tabanlı işletim sistemine geçtiklerini duyurdu. Rusya’nın kendi kendine yetme çabaları bir anlamda SailFish’inde kurtarıcısı olabileceği yönünde yorumlar yapıldı.

Intel için bir tehdit olarak göremeyiz. Yada başka bir üretici için ancak Rusya’nın kendi kendine yetme çabalarında önemli bir rol oynuyor.

TNW