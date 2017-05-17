Ryzen Threadripper 16 Cores/32 Threads, AMD’nin Yeni Ultimate CPU’su

AMD 16 Çekirdekli İşlemcisi Threadripper’ı Duyurdu.

Ryzen Threadripper 16 Cores/32 Threads, AMD’nin Yeni Ultimate Masaüstü Platformu!

AMD Threadripper işlemcisini bugün duyurdu. Ultra üst düzey PC’ler inşa etmek için tasarlanmış işlemci, Pazarda Intel’in üst düzey desktop işlemcilerini hedef alıyor.

AMD 2017 yazında piyasaya sunacağını açıkladığı Ultimate yeni masaüstü Platformu işlemcisini nihayet açıkladı. Şirket Intel’den daha önce lansman yapmak isteyebilir. Bu nedenle söylentilere konu olan 12-core Core i9 çipi ve yeni X99 HEDT (high-end desktop) platformu da yakında açıklanabilir.

AMD bir anlamda daha önce sızdırılmış bilgiler dışında teknik anlamda fazla bir ayrıntı paylaşmadı. Bir anlamda söylentileri doğrulamış oldu. Bu nedenle şirketin yeni yongalarının nasıl bir performans vaat ettiğini söylemek zor. AMD’nin Ryzen modelleri Intel’in üst düzey Core i7-6900 işlemcilerinden , video düzenleme ve hareketli grafik işleme ve iş parçacıkları gibi yetenekler göz önüne aldığında çok daha iyi olduğu söylenebilir. Ancak Intel’in oyun için geliştirilmiş modellerinin gerisinde kalıyor.

AMD’nin fiyatlandırma konusunda geçmişine bakarak daha iyi bir fiyat politikası izleyeceğini bekleyebilirsiniz. Intel’in şu andaki en üst düzey işlemcisi 10-core i7-6950 Extreme Edition 1700$’a satılıyor.

AMD, mevcut 14 nanometre Zen mimarisini kullanan yonganın da geniş hafıza ve bant genişliği ile tamamen yeni bir HEDT platformuyla geldiğini söyledi.

AMD kıdemli başkan yardımcısı Jim Anderson ise “Ryzen Threadripper, kesinlikle masaüstündeki en üst düzey performansı hedef alıyor” diyor.

Yeni işlemcinin teknik ayrıntılarının önümüzdeki hafta Computex’te paylaşılması bekleniyor.

AMD Ryzen Threadripper 16 Core-32 Threads

Grafik Tarafına gelince AMD Vega mimarisine dayalı ilk kartını, İlk Oyun Grafik İşlemcisi Polaris‘i Takiben Haziran Ayında çıkarıyor.Ayrıca ilk model olan Radeon Vega Frontier Edition, oyun meraklılarından daha çok veri bilimcileri ve mühendisleri hedef alıyor.Bununla birlikte, 2017 yılının ikinci yarısında piyasaya sürülen yeni nesil dörtlü çekirdekli, 8 thread’li Ryzen mobil yongaları Vega grafiklerini entegre edecek ve yüzde 50 daha iyi CPU performansı, yüzde 40 daha iyi grafik ve yarı yarı güç tüketimi sunacak.

AMD Threadripper; Üst seviye AMD çipi ve grafikleri, PC meraklıları için harika bir haber. Intel’in ezeli rakibi sonunda rekabeti kızıştırmayı başardı. Bu da tüketiciye makul fiyatlara üst düzey işlemcilere sahip olma fırsatı tanıyor.

Bu yongaların Intel’in işlemcilere karşı nasıl bir performans göstereceğini görmemiz gerekiyor. Ancak bu bilgileri de yakında görebiliriz.

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