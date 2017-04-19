Saatte 73 Otomobil ihraç Ediyoruz, Son 10 Yılın Rekoru Kırıldı

Saatte 73 Otomobil ihraç Ediyoruz, Son 10 Yılın Rekoru Kırıldı

Otomobil Sektörüne ev sahipliği ile tanınan BURSA’da, Ocak- Mart Döneminde İhracat Rekoru kıracak bir başarıya imza attı. Saatte 73 Otomobil ihraç ediyoruz…

Otomotiv sektörünün dev markalarına ev sahipliği yapan Bursa’da yılın ilk çeyreğinde saatte 88 adet otomobil üretildi. Üretilen 88 araçtan 73’ü ihraç edilerek ekonomik olarak büyük kazançlar sağlandı. Türk otomotiv endüstrisi Ocak-Mart döneminde traktör hariç 424 bin 219 adetlik üretim gerçekleştirerek sektörde yüzlerin gülmesini sağladı.

Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB) verilerini incelemeleyen AjansPress’e göre; toplam üretimin yüzde 44,87’sinin karşılandığı Bursa’da günde 2 bin 115, saatte ise 88 araba üretildi.

OTOMOBİL ÜRETİMİNDE 10 YILIN REKORU KIRILDI

Ajans Press’in medya araştırmasına göre Mart ayında toplam otomotiv üretimi yüzde 23 artarak 157 bin 729 adet olarak gerçekleşti. 2017 yılının Ocak-Mart dönemindeki üretim geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 44 artarak rekor kırdı.

Yazılı basında yapılan araştırmada geçtiğimiz yıldan beri basına 135 bin 193 ihracat haberi yansırken bunların 4 bin 274’ü otomobil ihracatı haberleri oldu.