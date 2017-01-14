Safari 4K YouTube Videosu Neden Çalıştırmıyor?

YouTube yaptığı son değişiklikle Safari kullanıcılarını üzdü!

Safari 4K YouTube Videosu Neden Çalıştırmıyor?

Safari üzerinden artık 4K çözünürlüklü YouTube videosu izlenemeyecek.Bunu sebebi ise YouTube’un yaptığı değişiklik yatıyor. Söz konusu değişiklik son dönemde yüklenen videoları etkiledi.

Normal şartlarda YouTube’un Safari için 4K video desteği olduğu biliniyor. Ancak bir çok kullanıcı an itibariyle 4K video izleyemediklerinden şikayetçi.

Bunun sebebi YouTube’un son zamanlarda yüklenen videolarda yaptığı değişiklik.

YouTube Neyi Değiştirdi de böyle oldu? dediğinizi duyar gibi oluyorum.

Safari 4K YouTube Videosu Neden Çalıştırmıyor? YouTube’un sunucularında VP9’da veya daha eski H264 codec kullanılarak kodlanmış farklı türde videolar bulunmakta. Safari’nin VP9 desteği yok. Bu yüzden YouTube, Safari için otomatik olarak videonun H264 sürümünü sunuyor. Chrome, VP9’u desteklediği için VP9 ile kodlanmış videoları izletebiliyor.

VP9 Codec Desteği Ne Zaman Duyurulmuştu!

2015 Nisan’ında YouTube, Engineering and Developers Blog’da VP9 video codec bileşeninin getireceği yenilikleri açıklayan bir güncelleme yayınlamıştı.

Şu anda VP9 yaygın olarak kullanılan en etkili video sıkıştırma codeci. YouTube varsayılan 4K video oynatma codeci olan VP9’u piyasaya sürdükten sonra tarayıcılar da yavaş yavaş VP9 desteği vermeye başladılar.

VP9 YouTube için Neden Önemli?

VP9 daha büyük video boyutlarında öncekilerden daha verimli kullanılıyor. Böylece YouTube üzerinden kesintisiz 4K video izleme mümkün oluyor. Bant genişliği kullanımı %35’e kadar düştüğü için tasarruf sağlıyor.

Safari 4K YouTube Videosu Neden Çalıştırmıyor?

Youtube 1 Aralık itibariyle 4K canlı yayınlarına da başlamıştı.

YouTube 4K Canlı Yayın başladı, en çok oyun severler ve 4K TV sahipleri sevindi! 4K TV sahipleri artık pekte farkında olmadıkları bu özelliğin keyfini çıkarabilirler.

YouTube giderek kendi canlı yayın akışlarını ve içeriklerini zenginleştirerek tek başına büyük Platform olmaya devam ediyor. Şimdi bu gittikçe büyüyen platforma 4K canlı yayınında eklendi.

Artık 4K TV’ler çok daha kullanışlı hale geliyor!

Youtube’un 4K desteği özellikle ülkemizde 4K TV sahiplerini daha da sevindirecek. Zira YouTube çoğumuzun evinde atıl duran bu TV Özelliğini hayatımıza dahil etmiş olacak. Bir anlamda YouTube 4K ekranlarımızı renklendirmiş oldu. Bunun yanıda standart ve 360 Derecelik videoları da 4K çözünürlükte canlı izlemenin yolunu açmış oldu.

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