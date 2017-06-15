Sağlık için iTunes: iPhone Medikal Geçmişinizi Yönetecek

CNBC: Apple, iPhone’nun Medikal Geçmişinizi Yönetmesini İstiyor.

Sağlık için iTunes: CNBC: Apple, iPhone’nun Medikal Geçmişinizi Yönetmesini İstiyor. Apple’ın Sağlık Alanındaki Dev Projesi Hayata geçiyor. Medikal Endüstrinin “Birlikte çalışabilirlik krizini-interoperability crisis ” çözmüş olacak.

Apple, iPhone’un medikal geçmişinizi yönetmesini istiyor.Bu konuda önemli adımlar atmak için hem hastaneler hemde geliştiriciler ile görüşmeler yapıyor.

CNBC‘ye göre Apple, tüm tıbbi geçmişi daha erişilebilir hale getirecek olan sessiz bir proje üzerinde çalışıyor.Bildirildiğine göre teknoloji devi iPhone’unuzu hem teşhis, laboratuvar test sonucu, reçete, sağlık bilgisi ve doktor yorumları için bir depoya dönüştürmek istiyor.

Bu şekilde bir test sonucunu bir PDF dosya eki olarak gönderilmesini sağlayabileceksiniz. Sonuçları bir başkasına veya yeni yeni doktorunuza göstermek için yapmanız gereken tek şey iPhone’unuzu yanınızda taşımak olacak. iPhone tıbbi geçmişinizi elinizin altına getiriyor.

Sağlık için iTunes – iTunes for Health

CNBC müzik için yaptığını sağlık alanında da gerçekleştirmek istiyor. Sağlık için iTunes kurarak tüm tıbbi bilgileriniz için merkezi bir yönetim sistemi görevi görecek. Apple’ın vizyonunu gerçeğe dönüştürmenin en iyi yolunu bulmak için çeşitli hastaneler ve sağlık IT endüstri gruplarıyla görüşmeler yapılmış olduğu bildiriliyor.

Bu gruplardan birisi, sağlık bilgisi için açık standartların yaygın bir şekilde benimsenmesini teşvik eden bir girişim olan “Argonaut Projesi” dir. Diğeri ise hastaların kendi tıbbi verileri üzerinde kontrol sağlamak isteyen bir organizasyon olan “The Carin Alliance” tır.

Apple’ın bu noktada ne kadar projeye girdiğinin belirsizliğini korurken,tüm verileri bulut üzerinde saklamayı planladığı görülüyor. Bu konuda Bulut Depolama Birimleri ile görüşmelere başladı. Şirket iPhone’nunuzda tam tıbbı geçmişi sunmayı başarırsa, Medikal Endüstrinin “Birlikte çalışabilirlik krizini-interoperability crisis ” çözmüş olacak.

Sağlık kurumları arasında, gereksiz hatalara neden olabilecek ve bazı hastalar için ölümcül olabilecek tanı konmamış veri paylaşımı eksikliği bir anlamda giderilmiş olacak.