Sahte PTT HGS Uygulamaları Kredi Kartı Bilgilerinizi Çalabilir

PTT ‘den Android Kullanıcılarına Çok Önemli bir uyardı Geldi!

Telefonlarınızdan o uygulamaları silin! Sahte PTT HGS Uygulaması benzerlerine dikkat…

PTT’den, Hızlı Geçiş Sistemi’ne (HGS) ait ve Android işletim sistemine sahip telefonlarda çalışan yazılımın sahtelerinin tespit edildiğini duyurdu. Sahte uygulamaların müşterilerin kimlik bilgileri ve kredi kartı bilgilerini ele geçirebileceği söylenerek, söz konusu sahte uygulamaların silinmesini tavsiye etti.

PTT’den yapılan yazılı açıklamada, şirketin hizmetleri arasında yer alan HGS’ye ait ve Android telefonlarda çalışan yazılıma benzeyen sahte yazılımların belirlendiği bildirildi.

PTT HGS Uygulaması

Söz konusu yazılımlara ait kaynak kodu üzerinde yapılan incelemeler sonucunda sahte yazılımın kredi kartı ve telefonda kayıtlı bilgiler gibi müşteri verilerini çalmaya yönelik özelliklerinin bulunduğu kaydedilerek;

“Hizmet sunumunda önem verdiğimiz önemli kriterlerden birisi olan şirketimize güven unsurunu zedelemeye yönelik bahsi geçen sahte yazılımların ‘Google Play’den kaldırılması için gerekli çalışmalar başlatılmıştır. Şirketimiz müşterilerinin bu uygulamaları kullanmamaları ve söz konusu yazılım kullanıcılarının da sahte yazılımı telefonlarından kaldırmaları gerekmektedir.”

ifadeleri kullanıldı.

Sahte PTT HGS Uygulamalarına Dikkat

PTT HGS Uygulaması