Samsung 1TB V-NAND Paketiyle 2TB Bellek Kapasitesi Sunacak

Samsung Yüksek Kapasiteli V-NAND Bellek’lerini duyurdu.

Samsung 1TB V-NAND Paketiyle 2TB Bellek Kapasitesi Sunacak.

Samsung’un Yüksek Kapasiteli V-NAND Memory’leri SSD’ler için Mükemmel çözüm sunuyor. SSD Disklerin hızlarına uygun yüksek kapasiteli bellek çözümleri sunan teknoloji devi Samsung 1TB V-NAND Paketiyle 2TB Bellek Kapasitesi Sunacak.

Samsung ilk 3D dikey NAND Memory – Belleğini açıkladığından buyana 4 yılı aşkın bir süre geçti. İlk 1 TB V-NAND yongasını geliştiren Samsung; Bu geliştirdiği teknolojisini akıllı telefonlardan dijital kameraya kadar değişen cihazlarda kullanılan flash bellek teknolojisi önümüzdeki yıl tekrar kullanıma sunacak.

Adında anlaşılacağı üzer başında “V” Vertical – tek bir 2D düzlem üzerine dikey olarak yerleştirilmiş bellek hücrelerinden daha yoğun bir yapıya sahip. Bunun sonucunda;

Daha Fazla Hız, 10 Kat daha fazla güvenilirlik ve çökme olasılığı çok daha düşüktür.

256 GB SSD sürücülerinde olduğu gibi. Samsung’un bu yeni geliştirilmiş bellek teknolojisinin yeni yongaları muhtemelen bir sonraki akıllı telefonları ve dizüstü bilgisayarlarında yer alacak.

Bu haberin güzel tarafı, Samsung 1 TB yonganın 2 terabayt bellek kapasitesine sahip tek bir V-NAND paketinin sağlayacağını açıklaması oldu.

Tahmin edebileceğiniz gibi bu evde kullandığının PC‘leriniz için SSD Diskler söz konusu olduğunda Performans patlamasına yol acacak.

Samsung 1TB V-NAND Paketiyle 2TB Bellek Kapasitesi Sunacak

Samsung’un dünyanın en önemli yonga üreticilerinden biri olduğunu hatırlatmamız gerek. Ürettiği yongaların gelişimi doğrudan sektörün ve onu kullanan cihazların bellek ve performans kalitesini doğrudan etkiliyor ve arttırıyor. Şirketin bu alandaki yatırımları da devam ediyor. Geçtiğimiz ay şirket Güney Kore’de yeni bir yarıiletken fabrikası açtı.

Samsung’un müşterileri arasında Apple ve Çinli bir çok teknoloji üreticisi bulunmakta ve doğal olarak kendi yongalarını kendi ürettiği cihazlarda da kullanmaktadır.