Samsung 2016 Son Çeyrekte Rekor Kâr Bekliyor, 7.2 Milyar Dolar!

Samsung 2016 yılının son çeyreğinde rekor kâr bekliyor.

Samsung 2016 Son Çeyrekte Rekor Kâr Bekliyor, Görünen o ki Note 7 sıkandalı sonrasında şirket acımadı ki! diyor.

Samsung, Note 7 skandalı sonrasında üretimini durdurma kararı aldığı amiral gemisi cihazın yokluğuna ve finansal olarak aldığı darbelere rağmen son çeyrekte rekor kâr bekliyor.

En azında Note 7 üretim sonlandırması 4. çeyrek verilerine zarar vermemiş gibi görünüyor.

Her ne kadar Samsung Note 7 sonlandırması için 2 çeyrek boyunca karar verememiş olsa da kalan çeyreklerde özellikle son çeyrek rakamlarında durum beklediklerinden çok iyi çıkacak.

Samsung son çeyrek beklentilerini açıkladı. Q4 2016 işletme karının bir önceki yıla göre yüzde 50 daha fazlası 7.2 Milyar $ olacağını açıkladı. Toplam gelirlerinde ise Q4 2015 ‘e göre yüzde 0.6 azalarak 45 Milyar Dolar olarak gerçekleşti.

Samsung 2016 Son Çeyrekte Rekor Kâr Bekliyor!

Kazanç artışının büyük bir kısmı, mobil üniteden kaynaklanan kayıpları dengeleyen Samsung’un yeni mobil çip çalışmasından kaynaklanıyor. Reuters‘e göre, çip bölümünün 3,3 milyar doları aşan kar etmesi bekleniyor.

Amiral gemisini kaybeden Samsung Galaxy S7 ve S7 Edge modellerinde çok daha agresif pazarlamaya önem verdi. Daha fazla renk seçenekleri de yüksek dahili depolama alanları ile zararın neresinden dönersem kârdır dedi.

Samsung, nihai kazanç sonuçlarını Ocak ayının son haftasında yayınlayacak.

Androidcentral