Samsung 26 Şubat’ta ne tanıtacak? Tanıtılacak ürünler içerisinde kesinlikle Galaxy S8 olmayacak. Bunu biliyoruz.!

Samsung, Mobile World Congress 2017 için davetlerini gönderdi ancak önceki yılların aksine çok büyük tanıtımlar orada olmayacak. Galaxy Note 7 skandalının etkisinden dolayı her zaman Şubat ayında gerçekleşen amiral gemisi tanıtımları Mart ayına sarkmış durumda.

Yine de Samsung’un kullanıcıların ilgisini çekeceğine inandığı bir dizi yeni ürünler var galiba.

Neyin tanıtılacağı konusunda kesin bir şey olmamasına karşı paylaşılan davetiyelerde Home düğmesi veya USB- C portu dikkat çekiyor. Bu mobil olayını göz ardı edersen sanki yeni bir Galaxy Tab olabilir.

Bekleyip göreceğiz.

Big news is on its way. Don’t miss out. https://t.co/ChwhlkYISP pic.twitter.com/rblHI0BkPq

— Samsung Mobile (@SamsungMobile) 1 Şubat 2017