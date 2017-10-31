Samsung 3 Yeni CEO ve 12.91 Milyar Dolarlık Rekor Kâr Açıkladı

Samsung bu sene dolu dizgin gidiyor!

Samsung 3 Yeni CEO ve 12.91 Milyar Dolarlık Rekor Kâr Açıkladı.

Samsung 3 Yeni CEO ve Yeniden Rekor Kâr Açıkladı. Şirket yeni CEO’larını ve kazançı bir çeyreği daha geride bıraktığını açıkladı.

iPhone X’e kıyasla Galaxy Note 8 Daha fazla ilgi görebilirdi.

Samsung’un geçen yıl ki kârları aslında fena değildi. Ancak Samsung Note 7 sıkandalı bu rekor kârı aslında büyük bir darbe aldı. Ancak bu yıl tam anlamı ile aradığını bulmuş gibi görünüyor. Samsung’un patronu hakkındaki tutuklama kararı bile geliştirilen yeni ürün serisinin başarısını gölgeleyemedi.

Anlaşılan yeni ürün serisi beklendiği gibi iyi performans gösteriyor. Tabi bu sene özellikle iPhone 8 ve iPhone 8 Plus satışlarında aradığını bulamaması ve iPhone X üzerindeki bir anlamda tedarik sıkıntısı beklentisi Samsung’un yeni modeli Galaxy Note 8‘e olan yönelimi arttırmış görünüyor.

Samsung 3. Çeyrek Sonuçları!

Samsung 3. Çeyrek için 12.91 milyar dolarlık bir işletme kârı açıkladı. Bu sonuçlar yükselen yükselişinin devam ettiğini gösteriyor. Geçen yıl ki 3. Çeyrek sonuçları 3’e katlanmış durumda.

Bununla birlikte Galaxy Note 8 satışları güçlü bir şekilde devam ediyor olsa da kullanıcıların daha ucuz telefonları tercih etmeye başlamasından dolayı mobil kazançları aslında düştü. Elbette bu rekor karı getiren en önemli etken OLED paneller ve ekranlar. Özellikle iPhone X‘te kullanılacak OLED ekranların Samsung tarafından üretildiğini düşünürseniz karın nereden geldiğini daha iyi anlayabilirsiniz. Ayrıca mobil işlemci tarafınında kar getiren diğer unsurların başında geldiğini hatırlatmakta fayda var.

Tüm bunların yanında Samsung 3 Yeni CEO açıkladı.

Display bölümünün başına Kinam Kim

bölümünün başına Kinam Kim Consumer Electronics ‘in başına HS Kim

‘in başına HS Kim Mobile’in başına ise DJ Koh yatandı.

Engadget

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