Sinema Salonlarını Değiştirecek ADIM, 10.3 Metrelik DEV LED EKRAN

Samsung sinema salonları için 406 inçlik DEV bir LED TV üretti.

Sinema Salonları için 406 inçlik Samsung 4K Sinema LED Ekran.

Samsung’tan 4K Sinema LED Ekran, 406 inçlik DEV EKRAN.Bir Projektörden 10 kat daha parlak ve endüstrinin ihtiyacı olan renk standartlarını fazlasıyla karşılıyor.

Samsung, 10.3 metre boyundaki epik (33.8 fit veya 406 inç) Sinema LED Ekranını tanıttı. Yayınladığı haber bültenin de söz konusu LED TV’nin 4K (4,096 x 2,160) çözünürlükte çalıştığı, HDR’ye ve 146 fL’lik parlaklığa sahip olduğu ve “standart projektör teknolojilerinden on kat daha fazla parlaklığa” sahip olduğu açıklandı.

Mart ayında ilk yayınlanan tanıtımda neredeyse sınırsız kontrast oranında derin siyahlar, doüru beyazlar ve parlak renkler sunacağından bahsedilmişti.

Bahsedilen 10 Katlık fazla parlaklık özellikle normalde loş görünen 3D filmleri daha iyi hale getirebilir.Görüntü kalitesini tamamlamak içinse Samsung; ses teknolojisinde JBL by Harman ile ortaklaşa çalıştığı sistemde ekranı çevreleyen hoparlörler; tescilli ses işleme tekniği ve JBL’den “Şekillendirilmiş Surround Ses” i daha dramatik ve sadık ses sağlamak için sunuyor.

ilk Ticari 4K Sinema LED Ekran !

Samsung Electronics, kurduğu “ilk defa ticari 4K Sinema LED Ekran” olduğunu söyleyerek, Kore’deki Lotte Sinemasında modelini resmen açıklamış oldu.

Çok daha büyük sinemalar için 50 feet – 15.24 metre boyundaki biraz daha küçükleri içinde 33.8 feet – 10.3 metre boyundaki modeller daha uygun olacak deniliyor.

Samsung bu ürünlerin kurumsal etkinlikler, spor müsabakalarının toplu gösterimi ve oyun yarışmalarda kullanımına yönelik daha geniş bir yelpazeye uyarlanması- adapte edilmesinin sağlanacağını söylüyor.

Sinema severler için Projektörden çok daha farklı bir deneyim sunacağı kesin.

Şunu da belirtmek gerekirse Samsung, LG ile birlikte bu kadar büyük ölçülerde ekran üretmeyi başarabilen nadir teknoloji devlerinden biridir. 4K sinema led ekran Digital Cinema Initiatives (DCI) tarafından onaylandı, yani tiyatrolarda filmleri değişmeden renk spektrumu doğruluğuyla sergileyebiliyor.

Fiyatına gelecek olursak ne siz sorun ne ben söyleyeyim cinsinden olsa gerek.

Sinema Salonları için 406 inçlik Samsung 4K Sinema LED Ekran. Bir Projektörden 10 kat daha parlak, SİNEMA SALONLARINI DEĞİŞTİRECEK ADIM