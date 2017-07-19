Samsung Bixby ingilizce Yardımcı Olmaya Başladı, ABD’de Yardıma Hazır

Samsung’un yardımcı asistanı Bixby’nin Ses Bileşeni uzun zamandır bekleniyor.

Samsung Bixby Sesli Asistanı ABD’de Yardıma Hazır [İngilizce Bixby Nihayet]. Teknoloji devinin vaat ettiği özellik nihayet geliyor, Samsung Bixby ingilizce Yardımcı Olmaya Başladı, ABD’de Yardıma Hazır

Samsung Galaxy S8 lansmanında AI Yardımcısını çok övmüştü. Özelliği dikkat çekici kılan sesli yardımcı özelliği uzun süredir bekleniyordu. Sadece Güney Kore‘de kullanıma sunulmuş olan özellik için İngilizce desteği henüz getirilmemişti.

Samsung İngilizce dilinde ilk olarak Amerika’da artık kullanıma sunuyor. Samsung Bixby Sesli Yardımcı olarak Amerikalılara yardımcı olmaya başladı.

Samsung Bixby ingilizce Konuşmaya Başladı.

Yeni güncelleme ile İngilizce Dil Desteği Sunulan Bixby yerel dil ve aksanları anlamada çok daha iyi hale getirilmiş. Ayrıca Bixby, üçüncü parti uygulamalar içindeki bağlamsal farkındalık konusunda çok daha iyidir. (Google Haritalar’da hedefinizi değiştirmek için Bixby’yi kullanabilirsiniz) ve Siparişlerinize cevap vermeniz onun sayesinde çok daha hızlı olabilir.

Peki Bixby’nin Diğer Diller İçin Desteği Ne Zaman Gelecek?

Diğer dilleri boşverin Bixby’nin diğer İngilizce konuşan ülkelerde de ne zaman kullanıma sunulacağına dair henüz bir açıklama yok.

Samsung’un Bixby ve onun İngilizce Desteği konusunda önemli planları var. Henüz yeterli değil. Ancak Galaxy S8 lansmanında bahsedilen özelliğin bu kadar uzun bir süre tam olarak kullanılamaması tüketiciyi kandırmış etkisi yaratıyor.



