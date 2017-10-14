Samsung Büyük Ekran TV Günleri Başladı, Fırsatı Kaçırma!

Samsung Büyük TV Günleri Başladı

Samsung Büyük Ekran TV Günleri 13 Ekim – 31 Ekim 2017 Arasında

Büyük Ekran Samsung TV’ler Küçük Fiyatlarla Satışta

Samsung Electronics Türkiye’nin 31 Ekim tarihine kadar devam edecek olan Büyük TV Günleri kampanyası ile Büyük Ekran Ultra HD Samsung TV’ler küçük fiyatlarla satışa sunuluyor.

Samsung Electronics Türkiye, 13 Ekim – 31 Ekim tarihleri arasında Samsung satış noktalarına gelen ziyaretçilerin; büyük ekran UHD Samsung TV’lere küçük fiyatlarla sahip olabileceğini duyurdu.

Samsung Büyük TV Günleri’ne özel olarak tüketicilere sunulan ve stoklarla sınırlı olan fırsatlardan yararlanmak isteyenlerin Ekim ayı sonuna kadar kampanyaya dâhil satış noktalarını ziyaret etmesi gerekiyor.

Ayrıca Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesine özel olarak başlatılan QLED TV Günleri kapsamında Samsung QLED TV serisinin; 75Q8C, 75Q7F, 65Q8C, 65Q7F ve 65Q7C modellerinden birisini satın alanlara Galaxy S8 telefon hediyesi fırsatı da Ekim ayı sonuna kadar devam ediyor.

Samsung Büyük Ekran TV Günleri

Full HD TV’lere göre dört kat daha fazla detay sunan Samsung UHD TV’ler; gerçeğe yakın renk ve HDR Premium ile gelen parlaklıkla öne çıkıyor.

Kampanya hakkında daha fazla bilgi almak için http://www.samsung.com/tr/buyuk-tv-gunleri/ adresini ziyaret edebilir ya da 444 77 11 numaralı çağrı merkezine ulaşılabilirsiniz.

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