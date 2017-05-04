Samsung Büyük TV Günleri Fırsatı 7 Mayıs’ta Bitiyor, Kaçırmayın!

Samsung’un Büyük İlgi Gören Kampanyası 7 Mayıs Pazar Günü Bitiyor.

Samsung Büyük TV Günleri Fırsatı 7 Mayıs’ta Bitiyor, Büyük Ekranlar Küçük Ekran Fiyatına! Fırsatı Kaçırmayın!

Büyük ekran Samsung UHD TV’ler şimdi küçük ekran fiyatına.

Samsung Büyük TV Günleri Kampanyası – 24 Nisan – 7 Mayıs Tarihleri arasında!

Kampanya Şartları ve Geçerli Olduğu Modeller ise Şöyle;

Karşılaştırmada dikkate alınan ekran boyutu olup; ürün modelleri farklılık gösterebilir. Tavsiye edilen satış fiyatları baz alınmıştır. Kampanya, 24 Nisan – 7 Mayıs 2017 tarihleri arasında, katılan satış noktalarında 55KU7000, 60KU7000, 60KS8000 ürünleri için geçerlidir. Stoklarla sınırlıdır. Tacirler yararlanamaz. Samsung, kampanyaya dahil modellerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Kampanya ile ilgili detaylı bilgiye 444 77 11 Samsung Çağrı Merkezi’nden ulaşılabilir.

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