Samsung YAKINDA Çift Ekranlı Katlanabilir Telefon Modeli Çıkarıyor

Samsung Onlardan “Katlanabilir Telefonlardan” hala vazgeçmedi.

Samsung Yakında Çift Ekranlı Katlanabilir Telefon Modeli Çıkarıyor.

Samsung katlanabilir telefonlardan vazgeçmedi, Samsung katlanabilir telefonların yeni modellerini hemde iki telefon kullanıyor etkisi yaratacak çift ekranla piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Kesinlikle doğru okuyorsunuz. Akıllı telefon savaşları almış başını gitiş olsa da emektar katlanabilir telefon modellerinden Samsung’un vazgeçemeye niyeti yok.

Güney Koreli ET News ve The Investor‘de yer alan bilgilere göre teknoloji devi yakında yeni bir Samsung Katlanabilir Telefon Modelini piyasaya sunmaya hazırlanıyor.

SM-W2017 olarak adlandırılan bu cihaz, yalnızca Çin’de piyasaya sürülen ve aynı adı taşıyan mevcut bir cihazın yeni bir versiyonu gibi görünüyor.Raporda, kablosuz cihaz şarj ve parmak izi tarama gibi gelişmiş özelliklerin ve Snapdragon 430 işlemci gibi giriş seviyesi özelliklerin bir karışımı ile yeni cihazın son cihaza benzeyeceği belirtiliyor.

En ilgi çekici özellik, aynı anda iki akıllı telefonu kullanıyormuş gibi hissetmenizi sağlayacak telefonun çift, 4.2 inç, tam HD Süper AMOLED ekranlarıdır.

Diğer özellikler arasında, 12 megapiksellik bir arka kamera, 5 megapiksel çözünürlüklü bir selfie kamerası, 2,300mAh pil, 64GB depolama belleği, Samsung Pay desteği ve su ve toza dayanıklılık yer alıyor.

Peki Neden Çift Ekranlı Katlanabilir Telefon Alasınız ki?

TV dizilerindeki oyuncuların yaptığı gibi kızgınken telefonu kapalı tutmak gibi; daha dramatik bir etki edebilirsiniz. Bir iki ekran var tabi ki…

Elbette bu cihazları Samsung ülkemize getirir mi? henüz bilmiyoruz. Ancak özellikle gelişmekte olan ülkelerde oldukça kullanışlı olabilir. Şahsen ben de seviyorum.

Mashable