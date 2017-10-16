Samsung Connect TAG, Su Geçirmez Çok Amaçlı Akıllı izleme Cihazı

Samsung Hücresel Akıllı Etiketi Connect Tag’ı duyurdu!

Samsung’tan Su Geçirmez Çok Amaçlı Akıllı izleme Cihazı Samsung Connect TAG.

Samsung Connect Tag tek şarjla bir hafta kullanım sağlıyor. Samsung, çok amaçlı izleme için ilk hücresel IoT mobil cihazını piyasaya sürmüş oldu.

Samsung sevdiklerinizi veya değerli eşyalarınızı kolayca takip etmenize yardımcı olacak hücresel ve çok amaçlı akıllı izleme cihazı duyurdu. su geçirmez Samsung Connect TAG, bagaj, anahtar veya çocuklarına bile takip etmek için takılabilir.

Özellikle Akıllı ürünler, kişisel eşyaları ve hatta sevdiklerimizi izlememiz gereken araçları bir şekilde bize sundu. Çocuklarının nerede olduğunu bilmek isteyen velilerden, yaşlı ve bakıma muhtaç anne babalarının nerede olduklarını takip etmeyi isteyen cocuklara kadar. Olmadı sevdiğiniz bir eşyayı seyahat esnasında kaybetmek istemeyenlere kadar bir çok sebeple kullanılabilir.

Size sevdiklerinizi veya sizi için değerli eşyalarınızı takip etmek için Sadece Samsung Connect TAG almanız yeterli olabilir.

Buna benzer ancak sadece belli amaçlar için kurgulanmış bir çok takip cihazı var piyasa da ancak; Samsung’un kullanım açısından çok amaçlı kategorisine girebilecek yeni akıllı cihazı oldukça dikkat çekici.

Samsung bu cihazın dar bant teknolojisini kullanan türünün ilk örneği olduğunu söylüyor (NB-IoT, Cat.M1). Darband akıllı ürünler için kullanılan düşük güçlü bir ağ.

Düşük güç kullanımı olunca tek şarjla 1 Haftalık kullanım söz konusu. Kare şeklindeki etiket – Connection TAG, 4,21 cm genişlik, 1,19 cm kalınlığında ölçülere sahip. bu küçük yapısı ile cucukların sırt çantalarından, köpek tasmalarına kadar bir çok alanda kullanılabilecek ölçülerde.

Su Geçirmez Samsung Connect TAG Coğrafi Konum Koruma Özelliğine Sahip.

Bir eşya veya bir kişi için belirlediğiniz sanal bölge dışına çıkıldığında size bildirecek Coğrafi Koruma Özelliğine sahip.Tabii ki akıllı ev aletleri ile de senkronize edilerek, TV’yi veya ışıkları açmak gibi basit kontrolleri yapmanızı da sağlar.

Sadece Android İşletim Sistemi desteği olması biraz eksi tarafı olabilir ancak üretici Samsung olunca bu da doğal. 2018’de ülkemize gelmesi beklenebilir.

Herhangi bir fiyat açıklaması henüz yapılmadı. Samsung bunu ilk olarak Güney Kore’de kullanıma sunacak. O zaman fiyatı konusunda bir fikir sahibi olabilir. Ancak faydalı bir ürün olacağı kesin.

Samsung Connect Tag Özellikleri

Donanım Dimension/Weight 42.1 x 42 x 11.9 mm/25g Cellular IoT NB-IoT,Cat.M1 GPS GPS, Glonass Sensor Accelerometer SIM eSIM Connectivity BLE, Wi-Fi(WPS & FOTA), mUSB 2.0 Battery 300mAh LED 3 colors status LED Water/Dust Resistance IP68 Software OS Tizen IoT Security TrustZone OCF OCF 1.1 OS Support Android M and above Controller App Samsung Connect / Connect Tag controller App