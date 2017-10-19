Samsung DeX Linux on Galaxy ile DeX Platformu Linux Çalıştırıyor

Samsung DEX Linux Çalıştırmaya Başladı, Telefonu masaüstüne dönüştürmenin en kolay yolu!

Samsung’un Telefon Masaüstü Konsepti Şimdi de Linux Çalıştırıyor. Samsung DeX Linux on Galaxy ile Samsung DeX Platformu farklı bir boyut kazanıyor.

Samsung DeX Linux Desteğine Kavuştu. Linux On Galaxy DeX Dock Platformu size bir PC’deymiş gibi çalışma imkanı sağlayacak.

Samsung DeX, telefonunuzu bir masaüstü bilgisayara dönüştürmenin akıllı bir yoludur. Bunula birlikte üzerinde durulması gereken önemli bir sorun var: muhtemelen bir PC yerine kullanmak için iyi bir nedeniniz yok.

Samsung DeX’in Genişleyen Ekosistemi, Akıllı Telefonun Olasılığını Arttırıyor!

Ve Sürpriz.. Samsung bunu durumu düzeltmeye çalışıyor. Linux on Galaxy uygulama tabanlı bir çözüm ile telefonunuzda Linux dağıtımlarını çalıştırmanıza izin veriyor. Görünen o ki söz konusu çözüm gittikleri her yere çalışma ortamlarını götürmek isteyen geliştiricilere yönelik. Kendi çalışma ortamınızı gittiğiniz heryere götürme şansınız var.

Samsung DeX Linux on Galaxy ile DeX Platformu Şenleniyor

Linux On Galaxy tipik Ubuntu ve Debian kurulumlarından farklı olarak bir uygulama ile başlatılıyor ve performansı korumak için Android’in kendi çekirdeği ile çalışıyor. Çoğu Linux uygulaması büyük bir ekran, fare ve klavye beklediğinden, neredeyse bir DeX Kurulumunu isteyeceğinizi söylemeye gerek yok.

Linux on Galaxy için biraz sabredip beklemek durumundayız, Henüz aktif değil. Ancak aktif olduğu ve yayımlandığı zamanın size bildirilmesi için Alarm’lara kayıt olabilirsiniz.

Öyle bile olsa, Samsung’un DeX’i bir yenilik özelliğinden çok daha fazlası olarak düşündüğünün iyi bir kanıtıdır. Birçok kişi telefonlarını masaüstü olarak kullanmaya başlamsı uzun sürebilir ancak Samsung; aşamalı olarak ekosistemini kurmaya ve nihayetinde ikinci bir göz atmaya teşvik etmek istiyor.

Samsung DeX Hakkında Detaylı Bilgiler

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