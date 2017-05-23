Samsung Dinamik Esneyebilen AMOLED Ekran Prototipi Duyurdu

Samsung ekranları kıvırıp bükmeyi çok sevdi. Şimdi ise teknolojiyi bir adım daha ileri götürüyor.

Samsung Dinamik Esneyebilen AMOLED Ekran Prototipi Duyurdu. Samsung Dynamic stretchable AMOLED Display!

Esnek ekranlar “Flexible Displays” aslında çok ta yeni bir şey değil. Ancak çoğu ekran teknolojisi bizim hayallerimizde olduğu gibi değil sadece sınırlı bir şekilde kıvrılabiliyorlar. Neyse ki bu konuda fazla ca kafa yoran teknoloji şirketleri var.

Samsung esneyebilen ekranları çok daha iyi yapabileceğini düşünen teknoloji devlerinden biri. Şirket görünüşte her yönden esneyebilen 9.1-inçlik yeni bir prototip OLED ekran duyurdu!

Samsung Dinamik Esneyebilen AMOLED Ekran Prototipini orijinal formuna döneceğini bilerek (yaklaşık yarım inç derinliğe kadar) eğebilir, kaldırabilir ve hatta buruşturabilirsiniz.

Teknoloji henüz oldukça yeni ve esnek ekranların araç içi giysiler ve kaplamalarda kullanılmasında faydalı olabileceği düşünülüyor. Ayrıca oldukça ince ve parçalanmayacak Akıllı Saatlerde üretmek mümkün olabilir.

Samsung‘un tek numarası bu değil. Şirket 1.96 inç 4K LCD ve 2.250 Piksel görüntü kalitesinde Sanal Gerçeklik özlükleri için ideal olduğu görüşünde.

Samsung’un bu yeni teknolojisi VR deneyimlerine çok daha fazla derinlik katabilir.

Samsung Dinamik Esneyebilen AMOLED Ekran !