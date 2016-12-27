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Samsung Galaxy A5 Göründü!

27 Aralık 2016 11:11 Mobil Samsung
Samsung Galaxy A5 Göründü!

Samsung’un heyecanla beklenen A serisi telefonlarından Galaxy A5’in görüntüleri sızdı.

Samsung Galaxy A5,  dört farklı renk seçeneğiyle piyasaya çıkacağını bir sızıntı sayesinde öğrenmiştik. A serisi yeni telefonun bu kez çizimleri ve teknik özellikleri görüntülendi.

Samsung, Blue Coral ve Pink Gold renklerini orta seviye A serisi üzerine çekerken. Siyah ve Gold seçenekleri ile devamlılığını sağlıyor. Teknik özellikler kısmında yeni bilgilerin paylaşıldığı Galaxy A5, 5,2 inç Full HD ekran, sekiz çekirdekli Exynos 7880 işlemci ve 3GB RAM ile gelecek. 16 megapiksellik arka ve ön kameralarla geleceği söylenen telefon, 32GB dahili depolama alanına ve 3.000mAh pile sahip olması bekleniyor.

Telefonun hangi Android sürümüyle geleceği bilinmezken, A cihazlarının Android 6.0 Marshmallow ile gelmesi bekleniyor. Samsung Galaxy A5’in fiyatının 390 dolar civarında olacağı tahmin ediliyor.

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