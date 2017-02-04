Samsung Galaxy A5 ve A3 İngiltere’de Satışa Çıktı

Samsung’un Galaxy A5 ve A3 modelleri İngiltere’de tanıtıldı!

Samsung Galaxy A5 ve A3 orta sınıfa üst düzey özellikleri oldukça uygun fiyata getiriyor.

Cam yapısı, suya dayanıklılık ve en yeni Samsung UI, yeni 4.7 ve 5.2 inçlik modelleri ile Amiral gemisi özellikleri oldukça uygun fiyata geliyor.

Samsung,Galaxy A3 ve A5’in 2017 varyantlarının gelişiyle birlikte İngiltere’de orta fiyatlı A serisi en yeni cihazlarını piyasaya sürmüş oldu.

Daha önceki yıllarda olduğu gibi, Samsung da ekran boyutunda 4.7-inç A3 ve daha büyük 5.2-inç A5 vasıtasıyla daha uygun fiyatlı amiral gemisi özelliklerini kullanıcılarım beğenisine sunmuş oldu.

Samsung Galaxy A5 ve A3 Galeri

Galaxy S7 ile standart olarak gelen IP68 oranlı su ve toz direncinin yanında, her iki telefon da benzer şekilde cam ve metal yapısını paylaşıyor. Aslına bakarsanız A5 port ve düğme yerleştirmeleri gibi küçük farklılıklar göz ardı ederseniz daha büyük abileri kadar dikkat çekici.

Harici donanım Samsung’tan beklediğimiz şekilde cam ve metal gövde ile kusursuz şekilde birleştiriliyor.

Her iki telefonun ekranlarında ise 720p SuperAMOLED A3, 1080p SuperAMOLED A5 olarak karşımıza çıkıyor. Galaxy S7’nin piksel yoğunluğunun dışında SuperAMOLED’in parlak ve canlı görüntüsünü rahatlıkla sunuyor.

İçeride ise Samsung’un kendi üretimi Exynos 7880 ve 7870 işlemciler kullanılıyor. Marshmallow tabanlı yazılımı çalıştırmak için iyi bir seçim.

Samsung Galaxy A5 ve A3 Modelleri Teknik Özellikleri

Category Galaxy A5 (2017) Galaxy A3 (2017) Network LTE Cat 6 LTE Cat 6 Display 5.2-inch FHD 1080p 4.7-inch HD 720p CPU 1.9GHz octa-core 1.6GHz octa-core OS Android 6.0.1 Marshmallow (“Grace” UX) Android 6.0.1 Marshmallow (“Grace” UX) Camera Rear : 16MP (F1.9), Front : 16MP (F1.9) Rear : 13MP (F1.9), Front : 8MP (F1.9) Water resistance IP68 IP68 RAM 3GB 2GB Storage 32GB + SD 16GB + SD Dimensions 146.1 x 71.4 x 7.9mm 135.4 x 66.2 x 7.9mm Battery 3,000mAh, Fast Charging

USB-C 2,350mAh

USB-C

Bu fiyat kategorisinde diğerlerinden daha eski bir Android sürümü ile işlem yapmanız gerekse de, Samsung en azından bu telefonlara en son kullanıcı deneyimi ayarlarını getiriyor.

Grace UX adı verilen Galaxy Note 7’nin Nougate’a geçmeden önceki kullanıcı arayüzü ile “UI” geliyor. Böylece A3 ve A5 alıcıları en son Android platformu güncellemesi için biraz daha beklemek zorunda kaldıkları halde; Samsung’un en yeni özelliklerini şimdiden kullanmış oluyor.

Yeniden kurulan Ayarlar menüsü, yeniden başlatılan hızlı ayarlar ve hemen hemen her paketlenen uygulama için daha keskin, daha parlak bir arayüz ile birlikte, yeni Aramalar, Mesajlaşma ve Galeri uygulamaları dikkat çekiyor.

Always Display On Özelliği!

Her iki telefon da, Samsung’un, cihazın kilidini açmadan, bekleyen bildirimleri ve takvim ayrıntılarını görmenizi sağlayan Always-On Display özelliğini bulunuyor. Galaxy A5 Samsung’un çok pencere özelliğine sahip.

En yeni Samsung özellikleri, ancak Android’in eski bir sürümünde.

Su direnci ve birinci sınıf işçilik ile birlikte Samsung, A serisinin fotoğraf kalitesi de oldukça iyi. A5 16 Mp f/1.9’luk önde ve arkada kameraya sahip, böylelikte her taraftan mükemmel kalite sahip görüntüler yakalanabiliyor.

A3’te ise arkada 13 Mp, önde 8 Mp f/1.9’luk bir kamera mevcut.

Samsung Galaxy A5 ve A3 Modelleri İngiltere Satış fiyatı Ne oldu?

Galaxy A5 £399 – 399 Sterlin

Galaxy A3 £299 – 299 Sterlin

Androidcentral