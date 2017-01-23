Samsung Galaxy Note 7 Neden Patladı? Açıklandı, Bir Değil İki Sebep Var!

Samsung’un efsane Galaxy Note7 Batarya patlaması skandalının sebepleri ortaya çıktı.

Samsung’un 2016’ya damgasını vuran batarya sorununu anlamaya yüzlerce kişi bulmaya çalıştı. Aylarca süren spekülasyonlardan sonra Samsung, nihayet Galaxy Note 7 soruşturmasının sonuçlarını açıkladı.

Galaxy Note 7 Neden Patladı?

Galaxy Note 7’deki yangınlara, donanım veya yazılım sorunu değil, iki ayrı pil hatası (tıpkı yakın tarihli bir raporda önerildiği gibi) sebep oldu.

Birinci sebep ;

Bataryanın nasıl üretildiği ile ilgili.Bir bakıma batarya tasarımı olarak gösteriliyor.

Sorunun bataryanın sağ köşesinde olduğu ve elektrotların eğilmesi ile birlikte pozitif / negatif sekmeler arasında bağlantı oluşması ile birlikte kısa devreye neden oluyor.

Galaxy Note 7’i biraz daha küçük yapabilmek adına kasadaki tasarım Elektrot takımını güvenli bir şekilde sığdırmak için yeterli olmadı. ve elektrotlar kısa devre oldu. Bu pil sorunu yedeklerle değiştirilmek istendi ve bu konuda acele edince;

bu kez pillerde ikinci bir başka sorun daha ortaya çıktı. O da Pillerin içindeki kaynak hataları.

İkinci Sebep;

Acele işe şeytan karışmış. Yedekler için Note 7 cihazlarının farklı üreticiden gelen bataryalar kullanılmış fakat üretici sevkiyatı yetiştirmek isterken bataryaların hatalı olmasına neden olmuş.

Bu ortaya çıkan ikinci sorun yani kaynak hataları; sözde güvenli yedeklerin kısa devrelere ve alevlere patlamaya eğilimli olmasını sağladı. Samsung Electronics Amerika başkanı Tim Baxter’a göre, bu üretim kusuru Not 7’nin tabutundaki son çivi oldu.

Tim Baxter “pil değişim sırasında bu ikici hata olmasa Note 7’nin hala marketlerde satışta olabilecekti” diyor.

Bu konuda Instrumental’ın açıklaması nasıldı hatırlayalım; Not 7’nin lityum-polimer aküsü, lityum kobalt oksitten olumlu bir tabaka, grafitten yapılmış negatif bir tabaka ve polimerden yapılmış; iki elektrolitle batırılmış ayırıcı tabakadan oluşan düzleştirilmiş bir “jöle rulosu” dur. Ayırıcı katmanlar; bu katların dokunmasına izin vermeden, pozitif ve negatif katmanlar arasında iyonların (ve enerjinin) akmasına izin verir. Eğer pozitif ve negatif katmanlar hiç dokunmazsa, akan enerji doğrudan doğruya elektrolitin içine geçer, onu ısıtarak daha fazla enerjiye ve daha fazla ısınmaya neden olur. Genellikle bir patlama ile sonuçlanır. Pili sıkıştırmak, pilin güvenliğini sağlayan kritik polimer ayırıcı katmanlarına baskı uygular. Samsung, bu ayırıcı tabakaların agresif imalat parametreleri nedeniyle başlamak için ince olabileceğini belirtti. Pile normal mekanik şişme veya arka kapaktaki birikmiş stres yüzünden bir miktar basınç ekleyin. Bu basınç; ince polimer ayırıcıyı pozitif ve negatif tabakaların dokunabileceği bir noktaya sıkıştırmak için yeterli olabilir, bu da pilin patlamasına neden olur.

Blog yazısı, telefon hatırlanmazsa, mekanik akünün şişmesi nedeniyle sorun daha da kötüye gitmiş olabileceğini açıklamak için devam ediyor (piller, zaman içindeki şarj döngüleri ile biraz daha büyür).

Samsung Mobile şefi DJ Koh, şirketin başarısızlıkları nedeniyle müşterilere özür dilediğini ve araştırmacıların kablolu ve kablosuz şarjı, telefonun USB Tipi C portunu ve iris tarama özelliğini potansiyel nedenler olarak hariç tutmak için çalıştığını söyledi. Bu arada, TUV Rheinland’dan, pillerin depolanma veya taşınma biçiminin bu konuda rol oynayıp oyabildiğini de sorması da istendi. Ancak cevabı çok kesin bir “hayır” idi.

Galaxy Note 7’ye ne olduğunu kesin olarak belirlemek amacıyla, Samsung, aynı zamanda tek başına bir test laboratuarı kurdu; bu laboratuvar, fotoğraflarını paylaşmaya da oldukça hevesliydi. Samsung’un soruşturmayı ne derece ciddiye aldığına dair bir çok kanıt var, ama gerçekten hayal kırıklığına uğrattığı müşteri sayısı çok fazla ve bir sonraki hamlesinin ne olacağı merakla bekleniyor.

Samsung Galaxy Note 7 Batarya Testi – Samsung Galaxy Note 7 Neden Patladı Açıklandı, Bir Değil İki Sebep Var!

Daha titiz hareket etmek isteyen Samsung, ileride aynı hatayı yapmamak için iç süreçlerinde bir takım değişiklikler yapacağını da söyledi.

Üretim süreçlerinde uygulanacak yeni plan: Ekiplerin her bir cihazın temel bileşenleri için önemli son kontrollere sahip olmalarını ve görsel incelemeden röntgen muayenesinden tam demontaja kadar 8 aşamalı test yoluyla pilleri yerleştirmelerini sağlayacak.

Samsung Galaxy Note 7 Neden Patladı Açıklandı, Bir Değil İki Sebep Var!