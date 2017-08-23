Samsung Galaxy Note 8 18 Eylül’de Türkiye’de satışta

Samsung Galaxy Note8 18 Eylül’de Türkiye’de satışta

Note serisinde yeni bir aşama olan Samsung Galaxy Note 8 18 Eylül ’de Türkiye’de satışa sunuluyor. Galaxy Note8’e ön siparişle sahip olanları farklı sürprizler bekliyor.

Samsung Electronics, büyük işler yapmayı isteyenler için tasarladığı yeni Galaxy Note8’i Türkiye’deki Note tutkunlarıyla buluşturmaya hazırlanıyor. Yeni Galaxy Note 8’in perakende satışına 18 Eylül’den itibaren başlanacak. Tavsiye edilen satış fiyatı ise KDV dahil 4.999 TL olacak. Galaxy Note8, Gece Siyahı, Orkide Grisi ve Altın Sarısı renklerinde satışa sunulacak.

Samsung Galaxy Note 8 18 Eylül 2017’de satışta

Kavrayışı kolaylaştıran eşsiz tasarımı, kilitliyken bile birçok işlevi yerine getirebilen Sonsuz Ekranı ve yetenekleri artırılmış S Pen akıllı kalemi ile Galaxy Note8’in Note serisinde gerçek anlamda yeni bir dönem başlattığını söyleyen Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Birimi Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen;

“Galaxy Note8, inovatif bir mobil deneyim yaşayarak büyük işler yapmak isteyenler için tasarlandı. Sadece donanım özellikleriyle değil, sahip olduğu uygulamalarla da kullanıcılara hayal ettiklerinden çok daha fazlasını sunan Galaxy Note8, son kullanıcılarla birlikte, kurumların da beklentilerini fazlasıyla karşılıyor. Türk kullanıcılarının çok sevdiği Note serisinin bu en yetenekli üyesini en kısa zamanda birçok sürprizle satışa sunacak olmaktan mutluluk duyuyoruz” açıklamasında bulundu.

Ön sipariş verenleri sürprizler bekliyor

6.3 inç büyüklüğünde Quad HD+ Super AMOLED ekrana sahip Galaxy Note 8, Sonsuz Ekranı ile etkileyici bir görüntü deneyimi sunuyor. Galaxy Note 8’in arka yüzünde bulunan geniş açı ve telefoto lenslerine sahip iki adet 12MP kameradan oluşan çift kamera ve Optik Görüntü Sabitleme özelliği sayesinde kusursuz fotoğraflar çekmenize imkan tanırken, ön yüzünde bulunan 8MP kamera da selfie deneyimini üst düzeye taşıyor.

Note serisini eşsiz kılan S Pen akıllı kalem ise Galaxy Note8 ile birlikte daha da gelişti ve farklı özellikler kazandı. Daha ince uç ve artırılmış basınç hassasiyetine sahip yeni S Pen ile artık hareketli metinler yaratılabilecek. Ekran kapalıyken dahi 100 sayfaya kadar not tutabileceksiniz. S Pen Translate sayesinde de çeviri bir dokunuşla gerçekleşecek.

Galaxy Note8 için ön sipariş alımına 24 Ağustos’tan itibaren Samsung Online Mağaza (http://shop.samsung.com/tr) ve perakende mağazaları ile mobil operatörler üzerinden başlanacak. 18 Eylül tarihine kadar Galaxy Note8 için ön sipariş veren kullanıcılar 500 TL değerindeki hediye çeki ile SamsungWA online aksesuar ve giyilebilir cihazlar mağazasından ((http://www.samsungwa.com.tr) tercih ettikleri ürünleri satın alabilecekler. Sürprizler 18 Eylül’den sonra da devam edecek.

Galaxy Note 8’in Türkiye resmi satış tarihi olan 19 Eylül gününden itibaren 6 Ekim tarihine kadar ise Note8 satın alan kullanıcılar 300 TL’lik Samsung WA online mağazasında geçerli aksesuar çekine sahip olacaklar.

Samsung Galaxy Note 8 18 Eylül 2017