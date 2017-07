Samsung Yetkilisi Doğruladı, Galaxy Note 8 Ağustos’ta Resmen Tanıtılıyor

Samsung Galaxy Note 8’i önümüzdeki ay ortaya çıkarıyor.

Samsung Yetkilisi Doğruladı, Samsung Galaxy Note 8 Ağustos ayında Resmen Tanıtılıyor.

Koreli yayıncı The Investor tarafından hazırlanan bir habere göre Samsung; Galaxy Note 8’i önümüzdeki ay açıklıyor.

Söz konusu haberde, bir Samsung yetkilisinin cihazın ağustos ayında New York’ta görüleceğini doğruladığını açıkladı. Bir başka Koreli Yayıncı The Bell ise resmi tanıtım tarihi olarak 23 Ağustos’u işaret ediyor. Ancak bu tarih The Investor’ün haberindeki yetkili tarafından doğrulanmadı.

Samsung Galaxy Note 8 Ağustos ‘ta Resmen Tanıtılıyor

Öte yandan güvenilir söylentileri ile meşhur Evan Blass söz konusu tanıtım tarihini ise Eylül ayının ikinci yarısı olarak belirtmişti. Aradaki bu tutarsızlık için en mantıklı açıklama ise; Samsung’un Ağustos ayında yeni Galaxy Note 8’i açıklayacağı ancak satışa sunmak için Eylül Ayının ikinci yarısını bekleyeceği şeklinde dile getiriliyor.

Ben, bu tarihler arasından daha önce olan tarihe inanmak istiyorum. Birincisi geçen seneki Note 7 tanıtma tarihleri ile daha yakın. Note 7 geçen sene 2 Ağustos’ta açıklanmış 19 Ağustos’ta satışa sunulmuştu.

Samsung’u bu sonbaharda her zamankinden daha ciddi rakiplerle savaş bekliyor. iPhone 8 ‘in bu zamana kadar yapılan en büyük güncelleme ile gelmesi beklenirken, Google Pixel 2 ile Google’da bu rekabeti körüklüyor.

Her durumda bekleyip görmek zorundayız.

NeoWin

TNW