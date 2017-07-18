Samsung Galaxy Note 8 Ağustos Sonunda Geliyor, Kesinleşti

Samsung Yetkilisi Yeni Amiral Gemisinin Ağustos Sonunda Duyurulacağını Söyledi.

Samsung Galaxy Note 8 Ağustos Sonunda Geliyor, Kesinleşti.

Samsung Galaxy Note 8 ‘in geliş tarihini zaten biliyorduk. Samsung yetkilisine dayandırılan haberlerde Ağustos ayı sonlarında duyurulacaktı.

ePrice‘ta yer alan habere göre Samsung Mobile şefi DJ Koh son zamanlarda Tayvan’daki gazetecilerle yaptığı görüşmelerde bu tarihi sıkça doğruladı.

Samsung Galaxy Note 8 Ağustos ayı sonunda yapılacağı kesinleşti.

Kesin tarihi açıklamayan Koh; önceki raporlarda belirtildiği gibi 23 Ağustos tarihi hedef gösteriyor. 30 Ağustos’ta Berlin’deki IFA ticaret fuarı öncesi mu tarih oldukça mantıklı geliyor.

Samsung’un bu tarihlerden herhangi birinin onaylanmasını bekliyoruz.

Bu tarihlerden hangisi tam açıklanma tarihi olursa olsun, zamanlama oldukça önemli çünkü; Apple’ın Eylül ayında beklenen iPhone 8 duyurusundan önce gerçekleşeceği açık.

Galaxy Note 8 inanılmaz bir öneme sahip cihaz olarak karşımıza çıkacak. Bir yandan skandal sonrası serinin ilk telefonu olması gözleri bu modele çevirmeye yetiyor bile. Samsung kaybettiği itibarı bu modelle tekrar kazanmak isteyecektir. Bixby umarız bu modelle birlikte vaat edildiği gibi kullanılabilir olur !

Note 8 Galaxy S8’in 5.8 inç ekranından önemli ölçüde büyük olan 6.3 inç ekrana sahip olması bekleniyor. Ayrıca çift arka kamera, Snapdragon 835 işlemci, 6GB RAM, 64GB depolama alanı ve 3,300mAh pile sahip olması bekleniyor. Bununla birlikte parmak izi algılayıcısı arka tarafta olacak.

Samsung Galaxy Note 8 Satış Tarihi

Koh dünya pazarlarına göre değişeceğiniz belirterek; Galaxy Note 8’in Satış Tarihlerini Eylül ve Ekim ayları olarak gösterdi.

iPhone 8‘in çeşitli üretim sıkıntıları olduğu belirtiliyor. Ekim ve kasım ayına sarkan iPhone 8, Samsung Note 8 için bir fırsatta olabilir.

Mashable