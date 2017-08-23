Samsung Galaxy Note 8 Bugün Açıklanıyor, Canlı YAYIN için Geri Sayım

Samsung’un Yeni Amiral Gemisi için Geri Sayım Başladı.

Samsung Galaxy Note 8 Bugün Açıklanıyor.

Samsung bugün New York düzenleyeceği 2017 Galaxy Unpacked etkinliğini canlı yayınlayacak. Tanıtımda beklentiler en tepesinde hiç şüphesiz yeni amiral gemisi Samsung Galaxy Note 8 bulunuyor.

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Samsung’un Galaxy Note 8’i ön siparişle yarından itibaren satması bekleniyor. Peki Türkiye’de ne zaman olur derseniz. Daha önce de aktardığımız gibi 15 Eylül 2017 tarihinde dünya ile aynı anda ön sipariş ve mağaza satışları başlayacak.

Samsung Galaxy Note 8 Bugün Açıklanıyor

Canlı Yayın Öncesinde Galaxy Note 8 ile ilgili Sıkça Merak Edilen Sorulara Cevaplar Verelim.

SAMSUNG GALAXY NOTE 8 NE ZAMAN ÖN SİPARİŞE AÇILACAK?

24 Ağustos 2017 tarihi itibariyle bugünkü resmi tanıtımdan sonra ön siparişle satışlar başalayacak.

Samsung Galaxy Note 8 DeX Dock Hediyesiyle 15 Eylül’de Satılabilir.

Samsung Galaxy Note 8 Satış Tarihi hemen hemen kesinleşti. 23 Ağustos’ta resmi tanıtımı yapılacak olan modelin; 24 Ağustos’ta ön siparişlerinin başlamasının ardından, yeni amiral gemisinin ilk teslimatları ve piyasaya çıkış tarihi 15 Eylül 2017 olarak belirtiliyor.

Samsung Galaxy Note 8 DeX Dock Hediyesiyle 15 Eylül’de Satılabilir

Samsung’un Note 7 faciasının ardından bu boyutlardaki akıllı yeni amiral gemisinin akibeti ve kaderi henüz belirsiz. Ancak herşeye rağmen Güney Kore’li teknoloji devinin bu modeli öldürmediği de bir gerçek. Samsung’un 23 Ağustos’taki etkinlik ile resmi olarak yeni amiral gemisi ve özelliklerini CANLI YAYINLA duyurmasını bekliyoruz. Ancak Evan Blass namı diğer evleaks, Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy Note 8 Çıkış Tarihi olarak 15 Eylül’de piyasaya çıkıcağını açıkladı.

Galaxy Note 8’de kesinleşen bazı özelliklere de yer veren Blass; yeni amiral gemisini satın almak isteyenleri için 256 GB MicroSD card, Kablosuz Şarj desteği ve Gear 360 Derece Kamera opsiyonlarının yer alacağını doğruluyor.

Diğer bölgelerde nasıl bir satış politikası izlenir henüz belli değil ama aralarında Türkiye’nin de olduğu Avrupa Pazarına DeX Dock ile birlikte paketleneceğini duyurdu. DeX Dock Galaxy S8’i Bilgisayar dönüştüren ekipman olarak biliyor.

CORRECTION: the options are as follows 1. 256GB card + wireless charger

2. 360 cam Sorry for the confusion. https://t.co/Db42n4kVCf — Evan Blass (@evleaks) 19 Ağustos 2017

(The pre-order gift in Europe is a DeX dock.) https://t.co/Db42n43kKH — Evan Blass (@evleaks) 18 Ağustos 2017





SAMSUNG NOTE 8 TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELER?

Samsung Galaxy Note 8’in teknik özellikleri arasında;

->Exynos 8895 (ABD’de Snapdragon 835) işlemci

->6 GB RAM

->6.4 inç 18.5:9 oranlı 1440 x 2960 çözünürlüklü Gorilla Glass 5 ile korunan ekran

->64/128 GB depolama

->microSD kart desteği

->12 MP çift arka kamera

->3300 mAh pil bulunmaktadır.

Samsung Galaxy Note 8 Bugün Açıklanıyor. Canlı Yayın !