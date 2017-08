Samsung Galaxy Note 8 DeX Dock Hediyesiyle 15 Eylül’de Gelebilir

Samsung Galaxy Note 8 DeX Dock Hediyesiyle 15 Eylül’de Geliyor.

Samsung Galaxy Note 8 Türkiye Satış Tarihi 15 Eylül Olabilir. Avrupa Bölgesinde DeX Dock Hediyesiyle Satışa Sunulacak.

Samsung Galaxy Note 8 Satış Tarihi hemen hemen kesinleşti. 23 Ağustos’ta resmi tanıtımı yapılacak olan modelin; 24 Ağustos’ta ön siparişlerinin başlamasının ardından, yeni amiral gemisinin ilk teslimatları ve piyasaya çıkış tarihi 15 Eylül 2017 olarak belirtiliyor.

Samsung’un Note 7 faciasının ardından bu boyutlardaki akıllı yeni amiral gemisinin akibeti ve kaderi henüz belirsiz. Ancak herşeye rağmen Güney Kore’li teknoloji devinin bu modeli öldürmediği de bir gerçek. Samsung’un 23 Ağustos’taki etkinlik ile resmi olarak yeni amiral gemisi ve özelliklerini CANLI YAYINLA duyurmasını bekliyoruz. Ancak Evan Blass namı diğer evleaks, Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy Note 8 Çıkış Tarihi olarak 15 Eylül’de piyasaya çıkıcağını açıkladı.

Galaxy Note 8’de kesinleşen bazı özelliklere de yer veren Blass; yeni amiral gemisini satın almak isteyenleri için 256 GB MicroSD card, Kablosuz Şarj desteği ve Gear 360 Derece Kamera opsiyonlarının yer alacağını doğruluyor.

Diğer bölgelerde nasıl bir satış politikası izlenir henüz belli değil ama aralarında Türkiye’nin de olduğu Avrupa Pazarına DeX Dock ile birlikte paketleneceğini duyurdu. DeX Dock Galaxy S8’i Bilgisayar dönüştüren ekipman olarak biliyor.

CORRECTION: the options are as follows

1. 256GB card + wireless charger

2. 360 cam

Sorry for the confusion. https://t.co/Db42n4kVCf

— Evan Blass (@evleaks) 19 Ağustos 2017