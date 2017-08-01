Samsung Galaxy Note 8 Geceyarısı Siyahı Rengiyle Ortaya Çıktı

Samsung Galaxy Note 8 Midnight Black Render’ı Ortaya Çıktı.

Samsung Galaxy Note 8 Geceyarısı Siyahı Rengiyle Ortaya Çıktı. 23 Ağustos‘ta resmen tanıtılacak yeni modelin ilk görseli ortaya çıktı.

Bildiğiniz gibi Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy Note 8 23 Ağustos’ta resmen tanıtılacak.

Samsung Galaxy Note 8 Geceyarısı Siyahı – Samsung Galaxy Note 8 Midnight Black

Evan Blass EVLeaks twitter hesabından yeni amiral gemisi Samsung Galaxy Note 8 Geceyarısı Siyah Renginin tam render’ının görüntüsünü yayımladı. Samsung’un Infinity Design tasarımı Galaxy S8 ve Galaxy S8+ modellerinde beğeni toplamıştı. Görüntülerden anlaşıldığına göre bu infinity tasarımın daha geniş bir çerçeveye yayılmış hali gibi görülüyor.

Daha Büyük Şeyler Yapalım sloganı ile davetiyeler ilgili kişilere gönderilmeye başlandı bile. Elbette geçen yılki batarya sorularının tekrarından kaçınmak için küçültülmüş yeni batarya dışında!

Samsung Galaxy Note8 (in Midnight Black) pic.twitter.com/QZii9xFarQ — Evan Blass (@evleaks) 31 Temmuz 2017