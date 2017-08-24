Samsung Galaxy Note 8 Kılıf ve Aksesuarlarını Duyurdu

Samsung Yeni Amiral Gemisi için Galaxy Note 8’e Özel Kılıf ve Aksesuarlarını Duyurdu

Samsung Galaxy Note 8 Kılıf ve Aksesuarlarını Duyurdu.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung New York’ta düzenlenen etkinlikle yeni amiral gemisi sonsuz ekranlı Galaxy Note 8 akıllı telefonunu resmen duyurdu. Ön siparişleri ülkemizde de başlayan yeni modele uygun aksesuarlar ve kılıflarını resmi sitesinden duyurdu. Oldukça şık tasarımlarıyla muhtemel fiyat konusunda da tüketicini üzmeyecek Orjinal Samsung Galaxy Note 8 Kılıf ve Aksesuarlarına bir göz atalım.

Hemen belirtmekte fayda var, yeni bir tasarımdan daha çok Note 8 için mevcut Galaxy S8 ve S8+ modellerinden bildiğimiz aksesuarların yenilenmiş versiyonları ile karşımıza çıkıcak. Belki ilerleyen dönemlerde bundan daha iyisini de sunabilir.

Galaxy Note 8 Orjinal Kılıfları Neler?

Şeffaf Kapaklı Kılıf,

LED Göstergeli Kılıf,

Alcantara Kılıf,

2 Parça Kılıf,

Koruyucu Kapaklı Kılıf,

Şeffaf Kılıf

Galaxy Note 8 Orjinal Aksesuarları Neler?

Hızlı şarj destekli bir kablosuz şarj standı

5100 mAh kapasiteli bir bir Powerbank

Fiyat konusu henüz belli değil!

Samsung’un resmi aksesuar ve kılıfları konusunda resmi bir fiyat açıklaması henüz yok. Ancak Ön siparişle satın alacak müşteriler şimdiden siparişlerini verirlerse Galaxy Note 8 paketi yanında bazı aksesuar hediye çeklerini de sahip olma şansı yakalacaklar. Bu hediye çeklerini Orjinal Galaxy Note 8 Kılıfları içinde değerlendirebilirsiniz.

Bizden Hatırlatması;

Şimdi Orjinal Samsung Galaxy Note 8 Kılıflarına Bir Göz Atalım;

Galaxy Note 8 Clear View Kapaklı Kılıf

Bu kılıf Galaxy Note8’inizi sadece korumakla kalmaz, sonsuz ekranında görüntü izlemek için en uygun bir açıyla tutar. Ayrıca kılıfı açmadan uyarıları kontrol etmeyi, aramaları cevaplamayı ve daha pek çok uygulamayı kontrol etmeyi kolaylaştırarak üstün bir tüketici deneyimi yaşatır.

Galaxy Note 8 LED Göstergeli Kılıf

Telefonunuzu ve bildirimlerinizi bir bakışta LED ekran ile kontrol edin ve hatta arayanın kimliğini kişiselleştirmek için kişilerinize özel simgeler atayın. İç kısımda bulunan kart bölmeleriyle banka kartı önemli öğelerinizi de saklayabilirsiniz.

Galaxy Note 8 Alcantara Kılıf

Telefonunuzu yumuşak süet benzeri Alcantara’nın lüks dokusu ile koruyun. Kılıfın içi ve dışı özel malzeme iel kaplıdır, bu sayede suya karşı dayanıklı ve sabun-suyla kolayca temizlenebilir.

Galaxy Note 8 2 Parça Kılıf

Bu kap ile eğlenceli ve göz alıcı geometrik şekiller yalnızca Galaxy Note8’inizin köşelerini korumakla kalmaz, aynı zamanda rahat bir tutuş sağlarken eğlenceli bir his sağlar. Mat plastik koruyucu ve mikro emici pedler sayesinde takıp çıkarılması kolaydır.

Galaxy Note 8 Koruyucu Kapaklı Kılıf

Yüksek derecede koruyucu kılıfla sonsuz görüntüyü koruyarak telefonunuzu güvende tutun. Arkasındaki destek çubuğuyla siz video izlerken dik durur ve fazla baskı yapılması durumunda kırılmaması için kapanır.

*MIL-STD-810G-516.7 sertifikasına sahip

* Galaxy Note8’inizi kablosuz olarak şarj etmek için kılıfı tamamen çıkarın.

Galaxy Note 8 Clear Kılıf

Koruma katmanı ekleseniz dahi telefonunuz renk ve tasarımından birşey kabetmeden sanki üzerinde bir şey yokmuş gibi parlasın. Sadece 0,95 mm kalınlığında olan bu koruma katmanı parlak bir görünüm kazandırırken, Galaxy Note8’in şeklini ve rahat tutuşunu korur.

Galaxy Note 8 Kablosuz Şarj Standı

Hiçbir kullanıcı deneyiminden taviz vermeden 100% bataryaya hızlıca ulaşmak için sadece Galaxy Note8’inizi bu Kablosuz Şarj Standı’na yerleştirin. Şarj ederken izlemeyi ya da sohbet etmeyi sürdürmek içinse telefonunuzu tercihe göre düz, dikey veya yatay modda tutun.

Galaxy Note 8 Yedek Pil

Hareket halindeyken dahi, bu yedek pil ile telefonunuzu kolayca şarj edin. Şık ve ince tasarımıyla rahatlıkla taşınabilir ve telefonunuzu en kısa sürede şarj eder.

5100 mAh

Orjinal Samsung Galaxy Note 8 kılıf ve aksesuarlarını buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.