Samsung Galaxy Note 8 Ön Sipariş Rekoru Kırdı

Samsung Galaxy Note 8 geçen yılki felaketine rağmen satış öncesi sipariş rekoru kırdı

Samsung Galaxy Note 8 Ön Sipariş Rekoru Kırdı. Beklenenin aksine ilgi büyük.

Note markası geçen yıl ki pil patlamaları ile ciddi bir sarsıntı yaşamış olsa da görünen o ki şirketin “Note” markasını ayakta tutma kumarı tutmuş görünüyor.

Samsung Galaxy Note 8 Ön Sipariş Rekoru Kırdı

Samsung bugün yaptığı açıklama ile özellikle ABD’de geçen yıla oranla daha fazla müşterinin Note 8 ön siparişi verdiğini açıkladı. Diğer ülkelerde de benzer durumların olması muhtemel. Aralarında Türkiye var mı? derseniz o henüz belli değil. Bildiğiniz gibi Note 8, 24 Ağustos itibariyle ön siparişle satışa başladı. ve Amerika fiyatı 930$ oldu. Ülkemizde ise bu rakam yani Samsung Galaxy Note 8 Türkiye Satış Fiyatı 4.999 TL olarak belirlendi.

Samsung telefonun fiyatını yüksek tuttu. Ön sipariş verenlere bir takım aksesuar hediyesi veya ülkelere göre aksesuar hediye çekleri veriyor. Gear 360 ve Kablosuz Şarj Paketi 24 Eylül Öncesi Ön Sipariş veren kullanıcılar için oldukça cazip. Ayrıca Note 7 cihazını verip Note 8 alacaklara ciddi indirimler sunuluyor.

Açıklanan ön sipariş rekorunun Samsung Galaxy S8 ve S8 Plus ile kıyaslandığında da geçerli olup olmadığına dair bir açıklama ise yapılmadı.

TheVerge