Samsung Galaxy Note 8 Özellikleri ve Fiyatı? Sadece 4999 TL

Samsung’un Yeni Amiral Gemisi Galaxy Note 8 Resmen Tanıtıldı.

Yeni amiral gemisi Samsung Galaxy Note 8 Özellikleri, Fiyatı ve Tasarımları ve Tüm merak edilenler burada!!!

Güney Koreli teknoloji devi Samsung New York’ta düzenlediği canlı yayınla tüm dünyada takip edilen etkinlikle Galaxy Note 8 üzerindeki sır perdesini kaldırdı. Galaxy Note 8 Özellikleri Nasıl? Galaxy Note 8 Fiyat olarak tüketiciyi tatmin edecek mi? Galaxy Note 8 Türkiye’de ne zaman satışa sunulacak gibi merak edilen sorulara bir göz atalım.

Samsung Galaxy Note 8 Özellikleri Neler?

Ekran: 6.3 inç, QHD+, 2960 x 1440 piksel, Super AMOLED, Gorilla Glass 5

İşlemci: Exynos 8895 ( 4 x 2.5 GHz Exynos M2 + 4 x 1.7 GHz Cortex-A53 )

Grafik Birimi: Mali G71

RAM: 6 GB RAM

Depolama: 64 GB GB depolama alanı, microSD destekli

Arka Kamera: 12 Megapiksel f/1.7 ve 12 Megapiksel f/2.4, OIS

Ön Kamera: 8 Megapiksel f/1.7

Pil: 3300 mAh

İşletim Sistemi: Android 7.1.1 Nougat

Bağlantı: 802.11 a, b, g, n, ac, Bluetooth 5, NFC, USB Type-C

Boyut ve ağırlık: 162.5 x 74.8 x 8.6 mm – 195 gram

Bu özelliklerde dikkat çeken en önemli ayrıntıların başında sonsuz olarak tabir edilen 6.3 inçlik AMOLED Ekran.

Galaxy S8 benzeri 2960 x 1440 piksel çözünürlük sunan ve 18.5:9 en boy oranına sahip olan bu ekran, 521 ppi piksel yoğunluğu ve Super AMOLED teknolojili EKRAN!

Kaportanın altında Galaxy S8′in ayak izleri var. Note 8’de de Galaxy S8’de ilk kez kullandığı 10 nanometre çip teknolojiyle oluşturulmuş Exynos 8895 yer alıyor. Üst düzey düşük güç tüketimi, yüksek performans ile gerçekleştirmeyi başaran 4 adet 2.5GHZ Exynos M2 işlemci + dört adet 1.7 Ghz’lik Cortex-A52 işlemciler eşlik ediyor.

Galaxy Note8’in çift kamerasıyla keskin ve parlak çekimler yapın. 2x optik zoom’a sahip kamera ile görüntü bozulmadan net bir şekilde yakınlaşın. Ayrıca sarsıntıda bile güzelce sabit görüntüler yakalamak için her iki kamerasında optik görüntüleme sistemi (OIS) var.

Bu iki işlemci çekirdeğinden oluşan kombinasyon sayesine multitasking – çok görevli işlemler; arka planda gerçekleşecek işlemler oldukça hızlı olacak.

Grafik işlemci tarafında ise LPDDR4x teknoloji kullanan Mali G71 kullanılmış.

Depolama Alanı Tarafında Seçenekler Neler?

6 GB RAM kullanılan Note 8’de 64 / 128 / 256 GB olmak üzere üç farklı seçenek sunulacak. Yazılım tarafında ise Android OREO güncellemesi yapılacak şekilde Android 7.1.1 ile gelecek.

Artırılabilir hafıza Kendinize alan açın

Telefonunuz, fotoğraflarınızdan video ve müziklerinize, uygulamalarınızdan dosyalararınıza kadar değer verdiğiniz pek çok şeyi içerir. Galaxy Note8’in mikroSD kartı sayesinde telefonunuzun hafızasını 256GB’a kadar artırabilirsiniz. Bu sayede yeni içeriklere yer açmak için herhangi bir şeyi silmek zorunda kalmazsınız. *MikroSD kart ayrı satılır.

Yazılımsal olarak özellikleri geliştirilen ve daha işlevsel hale getirilen Galaxy Note 8’in S-PEN’nin ucu 0,7 mm inceliğinde. 4096 basınç duyarlılığı ile ekrana uyguladığınız basıncı oldukça kolay algılıyor ve çizimlerinizi bir sanat eserine çevirecek kadar hassas çalışıyor olacak.

Ekran Kapalı Uyarısı!

Su Geçirmezlik ve Batarya!

Su geçirmezlik tarafından S8’den alıştığımız şekilde IP68 sertifikası ile gelen Galaxy Note 8 1.5 metre derinliğe kadar 30 dakika sızdırmazlık garantisi sunuyor.

Suya ve toza karşı dayanıklı Her yere gidebilme özgürlüğü

Yağmura yakalansanız bile Galaxy Note8’inizi kullanmaya devam edebilirsiniz, çünkü suya ve toza karşı dayanıklıdır.

*Galaxy Note8 ve S Pen’in suya ve toza karşı dayanıklılık özelliği saf suda 1,5 metre derinlik ve 30 dakikaya kadar yapılan IP68 testine dayanmaktadır.

Bataryası ise Nasıl?

Batarya tarafında temkinli davranan Samsung, belliki daha önceki kötü tecrübeleri göze alarak Note 8 modelinde 3300 mAh’lik Galaxy Note 8 Plus modelinde ise 3500 mAh’lik bir batarya kullanmayı tercih etmiş.

Batarya’nın daha küçük kullanılmasına Kasa içine giren S-PEN yuvasının da etkisi olduğu söylenebilir.

Gigabit LTE + Gigabit Wi-Fi

Gigabit hızında veri

İnternet sayfalarına göz atın, dosyaları indirin, hızlı ve kolay bir şekilde video izleyin. Galaxy Note8 hem gigabit LTE’yi hem de gigabit Wi-Fi’yi destekliyor. Bu, saniyede 1 gigabitlik bir hızla ağlara bağlanmak ve üstün bağlantı hızı sağlamak için tasarlandığını gösteriyor.

Kaliteli ses En keyifli anlar için müzik

İyi müzik, iyi kulaklıklarla dinlenmeyi hak ediyor. Galaxy Note8, AKG tarafından ayarlanan ve 11Φ woofer ve 8Φ tweeter ile paketlenmiş kulaklıklarla birlikte gelir.

Kablosuz şarj Sorunsuz şarj

Telefonunuzu şarj etmeniz gerektiğinizde kabloları kafanıza takmanıza gerek yok. Galaxy Note8’in kablosuz şarj olabilme özelliğiyle telefonunuzu şarj etmek artık çok kolay.

*Kablosuz şarj cihazı ayrı satılır.

Samsung Galaxy Note 8 Fiyatı?

18 Eylül’de mağaza satışlarının başlayacağı Galaxy Note 8 için belirlenen ön sipariş fiyatları ise renklerine göre şöyle oldu.

Gece Grisi – 4999 TL

Orkide Grisi – 4999 TL

Altın Sarısı – 4999 TL

Ön siparişler ise 24 Ağustos ve 18 Eylül tarihleri arasında başlıyor.

Samsung Galaxy Note 8 yanında Peki Hediye YOK MU?

Ön siparişle satın alanlara 500 TL aksesuar hediye çeki verilecek. Ancak resmi mağaza satışının başlayacağı 19 Eylül tarihinden 6 Ekim’e kadar olan zamanda alanlara 300 TL aksesuar hediye çeki verilecek.

Samsung Galaxy Note 8 Kutu İçeriği

Kutu İçeriği

1. Galaxy Note8 ve S Pen 2. Cımbız ve Kalem Uçları 3. USB Güç Adaptörü 4. Micro USB Bağlantı Adaptörü 5. USB Bağlantı Adaptörü 6. USB Kablo 7. SIM Kart Pimi 8. AKG Kulaklık 9. Case*

(Bölgesel olarak değişiklik gösterebilir.)

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Samsung Galaxy Note 8 Özellikleri – Samsung Galaxy Note 8 Fiyatı – Samsung Galaxy Note 8 Ne Zaman Çıkıyor?