Samsung Galaxy Note 8 Resmi Tanıtım Tarihi Açıklandı, Hangi Özellikler?

Samsung Galaxy Note 8 için Resmi Tanıtım Tarihi Açıklandı.

Samsung Galaxy Note 8 Resmi Tanıtım Tarihi 23 Ağustos 2017. New York’ta düzenlenecek etkinlikle yeni amiral gemisi akıllı telefon resmen tanıtılacak.

Aylarca söylentiler ve spekülasyonlar yazdıktan sonra nihayet Samsung’ın Galaxy Note 8’i 23 Ağustos’ta açıklamasını bekliyoruz.

Samsung resmi tanıtım ile ilgili davetiyelerini gazetecilere göndermeye başladı.

Samsung Galaxy Note 8 Resmi Tanıtım Tarihi : 23 Ağustos 2017 New York

Hangi Özelliklere Sahip Olamsı Bekleniyor?

6.3-inç ekranının 18.5:9 en-boy oranına

Snapdragon 835 işlemci kullanmasını

3300 mAh batarya

6GB RAM

Samsung’un ilk çift kamera denemesi

Geliştirilmiş S-Pen

Bu beklentilerden özellikle Çift Kamera yaklaşımını görmek ilginç olacak. rakiplerinden LG’nin geniş açılı yaklaşımı, Apple’ın portre modundaki başarısını düşünürseniz çok daha farklı bir şeyler ortaya sunmak zorunda.

Bir başka dikkat çekici durum cihazın batarya boyutu;

Galaxy S8+’tan daha büyük bir ekrana sahip olmasına rağmen, daha küçük bir pil boyutu ile sunuluyor. Samsung Galaxy Note 7‘deki hatayı tekrar etmek istemiyor.

Yazılım tarafı ile ilgili geliştirmeler neler olacak onu da merakla bekliyoruz! Samsung Note 8’de olması beklenen bölünmüş ekran ve çoklu görev – multi tasking özellikği cihazı kullanmayı her zamankinden daha kolay hale getirmesi bekleniyor.

TNW