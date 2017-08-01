Samsung Galaxy Note 8’in Çift Kamerası Nasıl Çalışacak? 3X Zoom?

Samsung yeni amiral gemisinin çift kamerasının nasıl çalışacağına dair ipuçları verdi!

Samsung Galaxy Note 8’in Çift Kamerası Nasıl Çalışacak? 3X Zoom herşeyin başlangıcı.

Teknoloji devi Samsung’un 23 Ağustos’ta resmen tanıtacağı yeni amiral gemisi Galaxy Note 8’in dual camera yani çift kameraya sahip olarak geleceği artık bir sır olmaktan çıktı. Samsung söylentilerden ziyada yeni çift kamerasının nasıl çalışacağına dair bazı ipuçları verdi. Nasıl mı? Şirketin elektromekanik bölümü bir çift kamera modülü özellik listesi yayımladı.

Samsung Galaxy Note 8 Çift Kamera Modülü

Genel Özellikler

Kompakt ve Düşük Güçte Kamera Modülü

Süper yüksek hızlı Otomatik Odak fonksiyonu (Otomatik Odaklama)

Yüksek kaliteli düşük ışıklı çekim ve titreme önleme fonksiyonu

Application

Akıllı Telefon

Tablet PC

Oyun Cihazı

TV

Samsung Galaxy Note 8’in Çift Kamerası Nasıl Çalışacak?

İlk olarak göze çarpan özellik 3X optik zoom özelliği ki bu özellik iPhone 7 Plus ve OnePlus 5’ın 2X optik zoom özelliğinden bir derece daha gelişmiş. Eğer bir konserde yakın çekim yapmak istiyorsanız sadece bu telefonu yanınızda götürmeniz yeterli olabilir. Tek güzel haber bu mu? elbete değil. iPhone 7 Portre modundan aşina olduğumuz derinlik efekti ve çekimden sonra yeniden odaklanma gibi özelliklerden de söz ediliyor.

Samsung bu noktada sadece Portre Modunda değil Normal Çekimlerde bile görüntü kalitesinin üst düzeyde artacağına dair söz veriyor. Çift kamera birlikte kullanıldığında daha düşük ışıklı çekimlerde vurguları ve gölgelerin ayrıntıları korumak için bir fotoğrafın dinamik aralığını otomatik genişletebilir.

Arka plan efekti , perspektif görünümü gibi bir kaç yenilikçi özellikte bulunmaktadır. Samsung’un Galaxy Note 8’i 23 Ağustos’ta resmen tanıtmasından sonra bu yazılım özelliklerinden bazılarını ilk etapta görünmemesi de mümkün ancak Samsung yeni akıllı telefon bileşeni olarak bunları yapmışsa bir bildiği vardır diyoruz.