Sonsuz Ekranlı Samsung Galaxy Note8 ile Büyük işler Yapın

Samsung’un Yeni Amiral Gemisi Galaxy Note 8

Samsung Galaxy Note8 ile Büyük işler Yapın.

Yeni Samsung Galaxy Note8, Sonsuz Ekran, daha akıllı S Pen ve optik görüntü sabitleyiciye sahip Çift Kamera özellikleriyle iş hayatında ve günlük yaşamda büyük işler yapmanız için tasarlandı.

Samsung Electronics, büyük işler yapmayı isteyenler için Note serisinde yeni bir aşama olan Galaxy Note8’i tanıttı. Samsung Galaxy Note8 ile Büyük işler Yapın sloganıyla yeni Galaxy Note8 ile kullanıcılar daha büyük Sonsuz Ekranı tek elle rahatlıkla kavrarken, gelişmiş özelliklere sahip akıllı kalem S Pen sayesinde daha kişisel iletişim kurabiliyor ve Samsung’un şimdiye kadarki en iyi akıllı telefon kamerası ile muhteşem görüntüler yakalayabiliyor. Galaxy Note8, teknolojiyi yakalamak ve hayatı yönetmek isteyen kullanıcılar için tasarlandı.

Samsung Galaxy Note8 ile Büyük işler Yapın

“Note hayran kitlesinin hiç azalmayan tutkusunu takdir ediyoruz. Bize her zaman ilham kaynağı oldular ve yeni Note’u onlar için tasarladık” diyen Samsung Electronics Mobil İletişim Birimi Başkanı DJ Koh, sözlerini şöyle sürdürdü: “Galaxy Note8’in Sonsuz Ekran , geliştirilmiş S Pen ve güçlü Çift Kamera özellikleri sayesinde kullanıcılar mümkün olduğunu asla düşünmedikleri işleri artık yapabilecekler.”

Samsung, Note serisini ilk kez 2011 yılında tanıttı. O zamandan bu yana kendine özgü geniş ekranının ve sahip olduğu akıllı kalemi S Pen’in çekiciliği sayesinde Note serisinin hayran kitlesi her geçen gün büyüdü. Samsung pazar araştırmasına göre Note kullanıcılarının %85’i, Note’larını göstermekten gurur duyuyor ve arkadaşlarına tavsiye ediyor, %75’i ise kullandıkları en iyi telefon olduğunu söylüyor.

Sonsuz Ekranın keyfini çıkarın ve daha fazlasını yapın

Galaxy Note8, şimdiye kadarki en büyük Note ekranına sahip olmasına rağmen ince gövdesi sayesinde tek elle kolay tutuş imkanı sunuyor. 6.3 inç büyüklüğünde Quad HD+ Super AMOLED Sonsuz Ekranı ile fazla kaydırma yapmadan daha fazlasını görebiliyorsunuz. Galaxy Note8, video izlemek, okumak ve çizim yapmak için daha fazla alan sağlıyor ve bu da Galaxy Note8’i şimdiye kadarki en hünerli telefon yapıyor.

Note kullanıcıları uzun zamandır Çoklu Ekran özelliği sayesinde birkaç işi bir arada yapabiliyordu. Galaxy Note8 ile gelen yeni App Pair uygulamasıyla Edge panel için istediğiniz uygulamalar arasında eşleştirme yapabiliyor ve iki uygulamayı aynı anda kolay bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Böylece arkadaşlarınızla mesajlaşırken video izleyebilir ya da numaralarınız ve ajandanız önünüzde açıkken video konferans görüşmesi başlatabilirsiniz.

S Pen ile yeni bir iletişim dönemi

Note’u tanımlayan özelliklerden biri her zaman S Pen oldu. Galaxy Note8’in yeni geliştirilmiş akıllı kalemi S Pen yazı yazma, çizim yapma ve telefonla yapılan tüm etkileşimlerde tamamen yeni bir yol açıyor. Daha ince uç ve artırılmış basınç hassasiyetine sahip yeni S Pen, kullanıcıların kendilerini başka kalemlerin veya akıllı telefonların yapamayacağı özgünlükte ifade edebilmelerini sağlıyor.

Yazılı iletişimin yetersiz kaldığı durumlarda Live Message ile benzersiz kişiliğinizi ortaya koyabiliyor ve anlamlı hikayeler yaratabiliyorsunuz. Yeni Galaxy Note8 ile metinlerinize hareket katabiliyor, GIF (AGIF) içerikleri destekleyen platformlar için çizimler yapabiliyorsunuz. S Pen ile tamamen yeni bir biçimde canlı ve duygusal bir etkileşime geçerek, mesajlarınıza hayat verin.

Her Zaman Açık Ekran (AOD) özelliği sayesinde Galaxy kullanıcıları telefonlarının kilidini açmadan da bildirimlerini görebiliyor. Galaxy Note8 ile bu özellik daha da güçleniyor. Ekran kilidi kapalıyken S Pen’i çıkarır çıkarmaz 100 sayfaya kadar not almaya başlayabilir, ekran kilidini açmadan notlarınıza ekleme yapabilir ve notlarınız içinde değişiklik yapabilirsiniz.

Yurtdışı seyahatlerinizde veya bir web sitesinde yabancı dilde bir metinle karşılaştığınızda, geliştirilmiş S Pen’in çeviri özelliği , yalnızca üzerine tutulan kelimeleri değil aynı zamanda cümlelerin tümünü 71 dile kadar hızlı bir şekilde çevirir, birimleri ve yabancı para birimlerini anında dönüştürebiliyor.

Galaxy Note8’in sınıfının en iyisi kamerasıyla daha iyi fotoğraflar

Telefon alırken kullanıcıların dikkat ettiği özelliklerden biri de kamera. Akıllı telefonlarda standartları belirleyen Samsung, Galaxy Note8 ile akıllı telefonlarda şimdiye kadar kullanılan en güçlü kamerayı sunuyor.

Galaxy Note8, arka yüzünde Optik Görüntü Sabitleme özelliği ve geniş açı ile telefoto lenslere sahip iki adet 12MP kamera ile donatıldı. İster yeni bir şehir keşfediyor, isterse arka bahçenizde geziyor olun, Optik Görüntü Sabitleme özelliği sayesinde artık daha net görüntüler çekebileceksiniz.

Gelişmiş fotoğraf deneyimi için, Galaxy Note8, Canlı Odak özelliğiyle de alan derinliğini kontrol etmenize ve ön izleme modunda veya fotoğrafı çektikten sonra arka planı bulanıklaştırabilmenize imkan tanıyor. İkili Çekim modu ile arka yüzdeki iki kamera da aynı anda fotoğraf çeker ve telefoto lenslerin çektiği yakın plan görüntü ile tüm arka planı alan geniş açı lenslerden gelen görüntüden oluşan iki fotoğrafı da kaydetmenizi sağlar.

Hızlı Otomatik Odaklı Dual Piksel sensör ile gelen geniş açı lensler loş ışıkta bile daha keskin ve net çekimler yapmanızı sağlar. Galaxy Note8’in ön yüzünde ayrıca, net selfie’ler ve görüntülü sohbetler için endüstri lideri Akıllı Otomatik Odak özellikli 8MP ön kamera bulunuyor.

Samsung Galaxy Note8 ile Büyük işler Yapın – Galaxy Dolusu Özellikler ve Servisler

Galaxy Note8, mobil deneyimi yeniden tanımlayan, benzersiz özellikler ve yetenekleri bir araya toplayan Galaxy tecrübesiyle geliştirildi.

Suya ve Toza Dayanıklılık: Samsung ilk su geçirmez Galaxy cihazını dört yıl önce tanıttı. Artık, suya ve toza dayanıklı(IP68) Galaxy Note8 ve akıllı kalem S Pen’i istediğiniz her yere götürebilirsiniz. Ekran ıslak olduğunda bile kalemi kullanarak ekrana yazabilirsiniz.

Samsung ilk su geçirmez Galaxy cihazını dört yıl önce tanıttı. Artık, suya ve toza dayanıklı(IP68) Galaxy Note8 ve akıllı kalem S Pen’i istediğiniz her yere götürebilirsiniz. Ekran ıslak olduğunda bile kalemi kullanarak ekrana yazabilirsiniz. Kablosuz Hızlı Şarj : Samsung, kablosuz şarj özelliğine sahip ilk Galaxy cihazını bundan iki yıl önce piyasaya sundu. Şimdiye kadar sunulan en gelişmiş kablosuz şarj özelliklerini destekleyen Galaxy Note8 ile kablo ve giriş karmaşasında boğulmadan hızlı ve elverişli şarj imkanını elde edebileceksiniz.

: Samsung, kablosuz şarj özelliğine sahip ilk Galaxy cihazını bundan iki yıl önce piyasaya sundu. Şimdiye kadar sunulan en gelişmiş kablosuz şarj özelliklerini destekleyen Galaxy Note8 ile kablo ve giriş karmaşasında boğulmadan hızlı ve elverişli şarj imkanını elde edebileceksiniz. Güvenlik: Galaxy Note8, göz ve parmak izi taramasının da içinde olduğu farklı biyometrik kimlik doğrulama seçenekleri sunar. Samsung Knox, hem donanım hem de yazılımda savunma sınıfı güvenlik sağlar ve Secure Folder’da kişisel ve mesleki verilerinizi birbirinden ayrı depolar.

Galaxy Note8, göz ve parmak izi taramasının da içinde olduğu farklı biyometrik kimlik doğrulama seçenekleri sunar. Samsung Knox, hem donanım hem de yazılımda savunma sınıfı güvenlik sağlar ve kişisel ve mesleki verilerinizi birbirinden ayrı depolar. Güçlü Performans: 6GB RAM, 10nm işlemci ve 256GB’a kadar arttırılabilir bellek ile internette gezinmek, telefonunuzdan yayın yapmak, oyun oynamak ve çoklu görevleri yerine getirmek için ihtiyaç duyduğunuz güce sahipsiniz.

6GB RAM, 10nm işlemci ve 256GB’a kadar arttırılabilir bellek ile internette gezinmek, telefonunuzdan yayın yapmak, oyun oynamak ve çoklu görevleri yerine getirmek için ihtiyaç duyduğunuz güce sahipsiniz. İnovatif Mobil Deneyim: Samsung DeX, telefonunuzun desteklediği bir masaüstü deneyimi sunar. Dosyalarınızı cihazınızda tutabilir, hareket halindeyken işinizi yönetebilir ve daha da büyük bir ekrana ihtiyacınız olduğunda Samsung DeX’i kullanabilirsiniz. Ayrıca Galaxy Note8 ile gelen Bixby, telefonunuzu daha akıllı kullabilmenizi sağlar. Öğrenir, zamanla gelişir ve daha fazlasını yapabilmeniz için size yardımcı olur.

İş için Mobil Performans, Üretkenlik ve Güvenlik

Galaxy Note8, birçok sektörde performansı, üretkenliği ve güvenliği artıran, işleri kolaylaştıran gelişmiş özelliklerle iş inovasyonunu bir sonraki aşamaya taşıyor:

İş için Geliştirilmiş S Pen : S Pen, diğer akıllı telefonların yapamadığını yapar; profesyonellerin kapalı ekranda not almasını, belgelere ve fotoğraflara ek açıklamalar iliştirmesini sağlar.

: S Pen, diğer akıllı telefonların yapamadığını yapar; profesyonellerin kapalı ekranda not almasını, belgelere ve fotoğraflara ek açıklamalar iliştirmesini sağlar.

Temassız Kimlik Doğrulama: Galaxy Note8, profesyoneller için iris taraması sunar. Böylece, dokunup ekranı kaydırarak veya parmak izi okutarak kilit açamama durumları olabilen sağlık, inşaat veya kamu güvenliği gibi sektörlerden çalışanların işini kolaylaştırır.

Galaxy Note8, profesyoneller için iris taraması sunar. Böylece, dokunup ekranı kaydırarak veya parmak izi okutarak kilit açamama durumları olabilen sağlık, inşaat veya kamu güvenliği gibi sektörlerden çalışanların işini kolaylaştırır.

Geliştirilmiş DeX Özellikleri: Galaxy Note8, sahada, ofiste veya evde, basit mobil deneyimlerini kusursuz şekilde masaüstüne taşımak isteyenler için Samsung DeX’i destekler.

Samsung Güvenlik Taahhüdü

Samsung, pil güvenliği konusunda sektöre liderlik etme kararlılığını sürdürmeye devam ediyor. Galaxy Note8’in pili, endüstrideki en titiz protokol olan Samsung 8 Aşamalı Pil Güvenlik Kontrolü’nden geçti.

UL International Başkanı Sajeev Jesudas, konuyla ilgili olarak, “Bilimsel olarak, akıllı telefon kalitesi ve güvenlik değerlendirmesi konularında kayda değer bir ilerleme sağlamak için Samsung ile yakından çalışıyoruz. Galaxy Note8, titizlikle yürüttüğümüz bir dizi cihaz ve pil güvenliği uyumluluk test protokollerini başarıyla tamamladı. Samsung ile stratejik ilişkimizi sürdürmeyi ve tüm tüketiciler için cihaz güvenliğinin sağlanmasına katkı sunmaya devam etmeyi hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.

Galaxy Note8, Gece Siyahı, Orkide Grisi ve Altın Sarısı renklerinde Eylül ortasında satışa sunulacak.

Samsung Galaxy Note8 Ürün Özellikleri – Samsung Galaxy Note8 ile Büyük işler Yapın

Galaxy Note8 Ekran 6.3-inç Quad HD+ Super AMOLED, 2960×1440 (521ppi) * Ekran, yuvarlak köşeleri hesaba katmadan, köşeli olarak tam bir dikdörtgen olarak ölçülmüştür * Varsayılan çözünürlük Full HD + Ayarlar’dan QUAD HD + (WQHD +) olarak değiştirilebilir. Kamera Ana: İkisi de Optik İmaj Sabitleyiciye sahip Çift Kamera Dual OIS – Geniş-Açı: 12MP Dual Pixel AF, F1.7, OIS – Telefoto: 12MP AF, F2.4, OIS – 2X optik zoom, 10X dijital zoom Ön: 8MP AF, F1.7 Kasa 162.5 x 74.8 x 8.6mm, 195g, IP68 (S Pen: 5.8 x 4.2 x 108.3mm, 2.8 g, IP68) * IP68 toza ve suya dayanıklılık derecesine sahip. 30 dakikaya kadar 1.5 metreye kadar tatlı suya batırılmış test koşullarına dayanır. AP (uygulama İşlemcisi) Octa core (2.3GHz Quad + 1.7GHz Quad), 64bit, 10nm işlemci Octa core (2.35GHz Quad + 1.9GHz Quad), 64bit, 10nm işlemci * Pazarlara ve mobil operatörlere göre değişiklik gösterebilir. Bellek 6GB RAM (LPDDR4), 64GB* Pazarlara ve mobil operatörlere göre değişiklik gösterebilir. * Kullanıcı belleği, işletim sisteminin ve cihaz özelliklerinin çalıştırılması için kullanılan yazılımın depolanması nedeniyle, toplam bellekten düşüktür. Gerçek kullanıcı belleği, operatöre bağlı olarak değişiklik gösterebilir ve yazılım yükseltmeleri yapıldıktan sonra değişebilir. SIM Kart Tek: bir adet Nano SIM ve bir adet MicroSD slotu (256GB’a kadar) * Pazarlara ve mobil operatörlere göre değişiklik gösterebilir. Pil 3,300mAh WPC ve PMA ile kablosuz şarja uyumlu QC 2.0 uyumlu Fast Charging /Hızlı Şarj İşletim Sistemi Android 7.1.1 Ağ LTE Cat. 16 * Pazarlara ve mobil operatörlere göre değişiklik gösterebilir. Bağlantı Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz), VHT80 MU-MIMO, 1024QAM, Bluetooth® v 5.0 (LE up to 2Mbps), ANT+, USB Type-C, NFC, Location (GPS, Galileo*, Glonass, BeiDou*) *Galileo ve BeiDou kapmaması sınırlı olabilir. Sensörler İvme ölçer, Barometre, Parmak İzi Sensörü, Jiro Sensör, Jeomanyetik Sensör, Salınım Sensörü, Nabız Ölçer, Yakınlık Sensör, RGB Işık Sensörü, İris Sensörü, Basınç Sensörü Kimlik Doğrulama Kilit Yöntemi: Şekil, Rakam, Şifre Biyometrik Kilit Yöntemleri: İris Tarayıcı, Parmak İzi Tarayıcı, Yüz Tanıma Ses Formatları MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DSF, DFF, APE Video Formatları MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM

Samsung Galaxy Note8 ile Büyük işler Yapın – Samsung Galaxy Note 8 Hakkında Tüm Detaylar ; Samsung Galaxy Note8 ile Büyük işler Yapın